Nintendo Switch 2 erscheint mit einem der besten Spiele aller Zeiten – verrät ein bekannter Insider

In wenigen Tagen sind wir schlauer: Anfang April folgt die große Präsentation zur Nintendo Switch 2. Endlich bekommen wir Infos zum Release, zum Preis und natürlich ebenso zu den Spielen. Zu Letzteren ist jetzt ein neues Gerücht aufgetaucht, welches als spannend betitelt werden darf.

Bislang wissen wir nämlich noch nicht wirklich, wie das Spiele-Angebot für die neue Konsole aussieht. Klar, sicher ist, dass es ein neues Mario Kart gibt und ein paar Indie-Titel haben schon ihre Unterstützung angekündigt. Gemäß einem wohlbekannten Insider könnt ihr euch bei der Veröffentlichung aber noch auf ein paar weitere Kracher einstellen.

Nintendo Switch 2: Dragon Ball, Tekken und ein gigantisches Rollenspiel

Wie in der Vergangenheit üblich handelt es sich bei dem Insider um den Brasilianer eXtas1s, der zumindest öfters mit seinen Aussagen ins Schwarze getroffen hat. Jedoch nicht immer, weshalb ihr seine neusten Aussagen zur Nintendo Switch 2 auf jeden Fall mit einer gesunden Portion Skepsis gegenüber treten solltet.

Laut eXtas1s bereitet sich vor allem Bandai Namco sehr darauf vor, die neue Hybrid-Konsole zu unterstützen. Gleich drei Spiele sind seinen Informationen nach fest eingeplant: Zum einen die beiden Prügelspiele Tekken 8 und Dragon Ball: Sparking! Zero. Die gibt es bislang nur für den PC, PS5 und die Xbox Series X|S – es wäre also in beiden Fällen das Nintendo-Debüt.

Noch eine Ecke spannender ist jedoch das dritte Spiel, welches vom Insider in einem YouTube-Video erwähnt wird: Elden Ring. Das FromSoftware-Epos findet bislang ebenfalls nur bei Sony und Microsoft statt, konnte da aber schon Millionen von Spieler*innen in den Bann ziehen. Eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 könnte sicherlich noch ein paar weitere Begeisterte nach Limgrave holen.

Wie realistisch ist das Gerücht?

Ob die von eXtas1s genannten Spiele sich tatsächlich für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung befinden, wissen wir offiziell nicht. Weder von Bandai Namco noch von Nintendo gibt es dazu bislang Äußerungen – frühestens am 2. April endet der Geheimnisschleier.

Eine Veröffentlichung von Elden Ring halten wir aber durchaus für möglich. Immerhin handelt es sich um eines der meistverkauften Spiele der letzten Jahre und wurde mehrfach mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet. Darüber hinaus hat FromSoftware mit Dark Souls Remastered bereits den kleinen Zeh ins Nintendo-Becken gehalten.

Bislang handelt es sich dabei allerdings rein um Spekulationen. Ähnlich wie die Aussage eines anderen Insiders: Bei der Nintendo Switch 2-Präsentation soll Metroid Prime 4 zum großen Star werden.

