Nintendo Switch 2: Erstes Videomaterial gezeigt – beliebtes Gratis-Spiel kommt auf die Konsole

Dass derzeit an einer Version für die Nintendo Switch 2 des beliebten Free-to-play-Titels Warframe gearbeitet wird, wurde schon in der Vergangenheit von den Dächern gezwitschert. Jetzt wurden von höchst offizieller Seite auch erstmals Aufnahmen dazu gezeigt.

In einem Live-Stream von der TennoCon in Kanada haben die Entwickler*innen von Digital Extremes umfangreiche Einblicke in alles Mögliche rund um den Third-Person-Shooter gewährt – unter anderem auch zum Nintendo Switch 2-Port.

Warframe kommt 2026 auf die Nintendo Switch 2

Warframe existiert mittlerweile seit über zwölf Jahren und erstreckte sich in der Zeit auch über zwei Videospielgenerationen. Selbst für die erste Nintendo Switch kam der Online-Multiplayer-Shooter heraus – wenngleich mit wenig beeindruckender Leistung. Generell erfreut sich das Spiel aber nach wie vor einer großen Beliebtheit, weshalb eine Portierung auf die aktuellste Konsole nahe liegt.

Zumal die Nintendo Switch 2 schon bei Spielen wie Cyberpunk 2077 oder Star Wars Outlaws gezeigt hat, dass sie mit großen Titeln umgehen kann und eine ernsthafte Alternative ist. Ob das auch für Warframe gilt, könnt ihr euch in dem Video an der entsprechenden Stelle ansehen.

Die Präsentation der Nintendo Switch 2-Inhalte beginnt bei Minute 20:37:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu sehen sind ein paar Minuten Gameplay im Handheld-Modus mit DLSS, die euch darauf vorbereiten, was ihr bei Warframe auf der Switch 2 erwarten könnt. So viel jedenfalls: Es läuft unbestreitbar flüssig und schick. Ein kleiner Downer wurde vom Team von Digital Extremes jedoch schon einmal vorausgeschickt: Die Umsetzung wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Lesetipp: Dieser Shooter auf der Nintendo Switch 2 wirft seinen Schatten voraus

„Wir wollen die Switch 2-Edition von Warframe so früh wie möglich im Jahr 2026 veröffentlichen“, heißt es stattdessen. Währenddessen kann sich der Free-to-play-Shooter über eine Nominierung bei den Golden Joystick Awards in der Kategorie Still Playing freuen. Welche Spiele für das Ultimate Game of the Year vorgeschlagen sind, lest ihr hier.

Quelle: YouTube / PlayWarframe