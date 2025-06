Nintendo Switch 2: Erwartet uns dieser Rollenspiel-Hit schon bald? Entwickler schüren Hoffnung

Mit der jüngst erfolgten Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 hat die gefühlt längste Wartezeit, die wir uns jemals mit Blick auf eine neue Konsolengeneration gedulden mussten, ihr Ende gefunden. Viel spannender bleibt nun allerdings, welche Spiele-Releases uns in der näheren (und fernen) Zukunft für den Nachfolger des Handheld-Hybriden erwarten.

Einen waschechten Rollenspiel-Blockbuster aus dem Hause Square Enix dürfen wir zumindest mehr und mehr in unseren Fokus rücken. Dieser erschien noch vor gar nicht all zu langer Zeit exklusiv für die PlayStation 5, wurde im vergangenen Herbst für den PC portiert und kürzlich dann auch für die Xbox fit gemacht. Übrig bleibt also nur noch das System aus der japanischen Spieleschmiede, wie nun auch der Produzent höchstpersönlich feststellt.

Nintendo Switch 2: Frischer Hinweis auf Final Fantasy 16-Portierung angedeutet

Dieser hört auf den Namen Naoki Yoshida und zeigt sich verantwortlich für die Final Fantasy-Reihe, deren aktueller Ableger die Hauptreihe auf satte 16 Titel bringt. Mit einem Livestream, der ursprünglich im Zeichen der Xbox-Veröffentlichung von Final Fantasy 16 stehen sollte, brachte Yoshida die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln, indem er äußerte, dass nun „nur noch Nintendo fehlt“ – ein möglicher Hinweis darauf, dass für die Switch 2 zumindest eine Umsetzung geplant sein könnte.

Creative Director Kazutoyo Maehiro beließ es allerdings nicht dabei, sondern versicherte darüber hinaus, dass er „sein Bestes geben werde“. Es scheint also ganz, als sei eine Portierung von FF16 für die jüngst erschienene und schon jetzt von Fans wie Kritiker*innen gleichermaßen gelobte Nintendo Switch 2 nur eine Frage der Zeit. Bereits in der Vergangenheit ließen Gerüchte immer wieder auf starke Spiele seitens Square für die Switch 2 schließen, nun könnten auf den heißen Dunst tatsächlich Taten folgen.

Denn schon zuvor betonte der Konzern immer wieder, man wolle künftig mehr auf eine Multiplattform-Strategie setzen – was man mit dem Final Fantasy 7 Remake mitunter unter Beweis stellt, ist es doch bereits sowohl für die Xbox-Konsolen als auch für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Dass Final Fantasy 16 uns also ebenso erwarten könnte, scheint mehr und mehr realistisch. Ursprünglich erschien der 16. Teil der Hauptreihe bereits im Jahr 2023 für die PS5, ehe im September 2024 dann die PC- und jüngst auch die Xbox-Veröffentlichung folgten.

Letztere hatte allerdings einen schwierigen Start, war die Version doch von etwaigen technischen Problemen geplagt. Doch nicht nur eine schwächere Performance, sondern auch die niedrigere Auflösung machen Microsofts Fans das Leben schwer, was zu niedrigeren Verkaufszahlen führen dürfte als erhofft. Wann wir uns auf die Umsetzung für den Handheld-Hybriden freuen dürfen, steht natürlich so lange in den Sternen, bis uns die Entwickelnden mit handfesten Informationen versorgen. Alle Spiele für die Nintendo Switch 2, die es bereits zum Launch auf die Konsole geschafft haben, zeigen wir euch an anderer Stelle.

