Nintendo Switch 2: Exklusiver FromSoftware-Titel überrascht mit mystischer Ratte – „Wollten mal etwas Niedliches machen“

Die Nintendo Switch 2-Präsentation hatte zahlreiche Highlights zu bieten – vom Maus-Feature über Mario Kart World bis hin zu Metroid Prime 4 in 120 FPS. Eine besondere Überraschung war jedoch ohne Frage The Duskbloods, ein exklusives Spiel für die neue Konsole von FromSoftware.

Das Studio hinter Elden Ring und Dark Souls wird damit eine völlig neue IP an den Start bringen; mit einer Exklusivität für Nintendos neue Hybrid-Konsole hätten sicherlich die wenigsten gerechnet. CEO Hidetaka Miyazaki teilte jetzt einige Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

Für die Nintendo Switch 2: FromSoftwares Versuch, was „Nintendo-haftes“ zu machen

Selbst ohne den Schriftzug FromSoftware nach der ersten Szene im Trailer, wäre es jeder und jedem nur halbwegs im Thema Videospiele bewanderten Zuschauendem wie Schuppen von den Augen gefallen, mit welchem Studio wir es hier zu tun haben. Zu sehr sah es nach Bloodborne, Dark Souls oder anderen Erfolgen der Spieleschmiede aus. Doch danach eröffneten sich umso mehr Fragen zu The Duskbloods – sehr prominent inszeniert wurde zum Beispiel eine geflügelte Ratte am Ende des Trailers in der Nintendo Switch 2-Präsentation.

Seht hier den Trailer zu The Duskbloods:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese schaut uns treu aus ihren bernsteinfarbenen Augen an, über ihren Kopf und die Flügel sind Runen wie aus Feuer verteilt, an ihrem Ohr baumelt eine ornamentartige Kugel. Dass sie etwas sanfter und nicht ganz so martialisch und monsterhaft aussieht, wie so viele FromSoft-Charaktere, hat laut Miyazaki einen Grund. „Ich denke, man könnte sagen, dass wir etwas mehr Nintendo-haftes probieren wollten“, sagte er dem Creator’s Voice Blog. „Ganz im Sinne unserer Partnerschaft.“ Er fügte sogar hinzu: „Wir wollten zur Abwechslung mal etwas Niedliches machen.“

Lesetipp: Nintendo Switch 2 angezockt: Dieses Feature stellt alles in den Schatten

Im Vergleich zu den Schrecken, die euch ansonsten in Dark Souls, Elden Ring und Co. begegnen, ist die Ratte tatsächlich ganz niedlich … aber was umgibt sie für ein Geheimnis? „Dieser Charakter ist tatsächlich ein älterer Gentleman“, meint Miyazaki lachend. Zudem soll er eine ähnliche Rolle wie die Feuerhüterinnen in Dark Souls haben. „Sie bleiben in der Hub-Area und helfen den Spieler*innen mit Tipps und Anleitung.“

Bis wir uns mit den Flügelratten anfreunden können, geht jedoch noch etwas Zeit ins Land: The Duskbloods wird nicht vor 2026 erscheinen. Warum sich Kollege Jonas bei der Ankündigung auf dem Nintendo-Event einen Ast gefreut hat, könnt ihr hier lesen.

Quellen: Youtube / Nintendo, Nintendo.com