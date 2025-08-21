Nintendo Switch 2: Experte befürchtet Preiserhöhung – „ich sollte sie jetzt kaufen“

Nachdem Sony gerade erst die Preise für die PlayStation 5 in den USA erhöht hat, wird jetzt bereits gemunkelt, ob die Nintendo Switch 2 möglicherweise als Nächstes dran sein könnte.

Schließlich gelten seit dem 1. August für die Vorgängerkonsole und Spiele bereits teurere Preise sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten. Die Nintendo Switch 2 blieb von derartigen Erhöhungen bislang unberührt, doch ein Experte wittert nächstes Jahr möglicherweise einen Umschwung.

Nintendo Switch 2: Experte hält Preiserhöhung in 2026 für möglich

Besagter Experte hört auf den Namen Daniel Ahmad. Er arbeitet als Director of Research and Insights bei der auf Videospiele spezialisierten Marktforschungsfirma Niko Partners und hat bereits die gestern offiziell angekündigte Preiserhöhung der PlayStation 5 prophezeit. In Zuge dessen äußerte er sich heute nun zur Nintendo Switch 2 und ob die erst seit zweieinhalb Monaten erhältliche Konsole ebenfalls teurer werden könnte:

„Nur so nebenbei, Nintendo hat eine Preiserhöhung der Switch 2 auch schon in Betracht gezogen, als die Zölle kurzzeitig bei 10 Prozent in Vietnam lagen. Jetzt sind sie bei 20 Prozent. Das beeinträchtigt definitiv ihre Gewinne. Auch, wenn sie aktuell vielleicht nicht bereit sind, Preise zu erhöhen, kann ich mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr noch einmal darüber nachdenken“, schreibt er auf Twitter.

Hier geht’s zum Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Grund für die bisherigen Erhöhungen und eine mögliche bei der Nintendo Switch 2 sind natürlich die erwähnten Zölle, verhängt vom US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Die sorgen schließlich für erhöhte Produktionskosten, was die Gewinnspanne verkleinert, was Unternehmen wiederum auf Kund*innen abwälzen und sich in teureren Preisen niederschlägt. „Also was du sagst, ist, ich sollte eine Switch 2 jetzt kaufen, damit ich nicht 50 Dollar oder mehr verliere“, schlussfolgert Nutzer*in Begaria.

Weihnachtsgeschäft wird „nächster Test“

Entscheidend dafür, ob der ohnehin schon heiß diskutierte Preis von 470 Euro für die Switch 2 noch weiter nach oben geschraubt wird, könnte auch das Weihnachtsgeschäft sein. Dies sei der „nächste Test“, erklärte Analyst Mat Piscatella vom Marktforschungsunternehmen Circana gegenüber den Kolleg*innen von The Game Business Ende Juli. „Das Liebhaber-Publikum war definitiv am Release-Tag am Start.“

Lesetipp: Großes Gewinnspiel zur Nintendo Switch 2

„Jetzt müssen wir abwarten, wie es mit einem erfolgreichen Übergang zum Markt der Masse von Geschenkkäufern aussieht“, erläuterte er und bezieht sich damit vor allem auf Familien, bei denen die Konsole unter dem Weihnachtsbaum landen könnte. Derweil bekam ein wichtiger Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 jüngst endlich einen Release-Termin.

Quelle: Twitter /@ZhugeEX, Begaria, The Game Business