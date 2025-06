Nintendo Switch 2: Fan findet schmerzlich heraus, was andere schon befürchtet haben – „danke für dein Opfer“

Keine zwei Wochen ist die Nintendo Switch 2 auf dem Markt, da versuchen Spieler*innen bereits die Konsole mit Hilfsmitteln von Drittanbietern auf die eine oder andere Art auszutricksen.

Beispielsweise mit der MIG Switch: Dabei handelt es sich um eine Flash Card, auf die ihr Spiele laden könnt, und zwar sowohl die, die ihr offiziell besitzt als auch die, die ihr … auf andere Arten findet. Letzteres ist natürlich hochgradig illegal, weshalb Nintendo dem Ganzen einen Riegel vorschieben will – und bei der Nintendo Switch 2 sehr erfolgreich zu sein scheint.

Nintendo Switch 2: Diese*r Nutzer*in bekam den Bannhammer zu spüren

Twitter-Nutzer*in SwitchTools hat die Erfahrung am eigenen Leib gemacht: „Meine Test-Nintendo Switch 2 wurde gesperrt, nachdem ich MIG Switch mit absolut legalen Kopien meiner eigenen Cartridges genutzt habe, es scheint also, als könnte Nintendo das erkennen. Auf Reddit sammeln sich derzeit ähnliche Berichte. Ich empfehle stark, nicht die MIG Switch zu verwenden. Es war bereits sehr riskant, aber für die Switch 2 gilt das noch mehr.“

Hier geht’s zum Post:

Wichtiger Kontext: Er oder sie gibt an, tatsächlich nur Spiele auf die Cartridge geladen zu haben, die er oder sie selbst besitzt und veröffentlichte ein entsprechendes Foto. Die Aussage lässt sich natürlich nicht überprüfen, Nintendo dürfte aber auch keinen Unterschied machen, ob sich nun Raubkopien auf der MIG Switch befinden oder nicht. Was zählt ist, dass die Möglichkeit besteht und diese Sicherheitslücke soll auf der Nintendo Switch 2 natürlich nicht existieren.

In den Kommentaren finden sich viele, die darüber nicht besonders überrascht sind und bereits mit diesem Ergebnis gerechnet haben. Einige verteidigen Nintendo sogar und machen sich lustig. Andere wiederum sind dankbar, so etwa Nutzer*in itsunforgiven: „Danke für dein Opfer.“ Denn der Beitrag zur MIG Switch ist natürlich auch eine Warnung an all diejenigen, die mit dem Gedanken gespielt hatten, die Flash Card in ihre Nintendo Switch 2 zu stecken.

Lesetipp: Nintendo kündigt brutale Strafen an

Die Konsole selbst ist jetzt übrigens nicht gesperrt, wohl aber der Zugang zu Online-Diensten. Das bedeutet natürlich: Keine Systemupdates, keine DLCs, keine Game Key Cards. Ob man mit einer derart eingeschränkten Hardware noch viel anfangen kann, sei mal dahingestellt. Hoffentlich sprechen sich die Konsequenzen entsprechend schnell herum, schließlich hat die Nintendo Switch 2 in Sachen Verkaufszahlen einen ganz schönen Rekordstart hingelegt.

