Nintendo Switch 2: Fan warnt vor neuem Spiel – so solltet ihr es nicht zocken

Auf der Nintendo Switch 2 erscheint diese Woche ein neuer Exklusivtitel. Obwohl sich kein altgedienter Star wie Donkey Kong oder Kirby die Ehre gibt, lohnt es sich durchaus, einen genaueren Blick auf das Spiel zu werfen. Bei Drag x Drive ist nämlich mit Rollstuhlbasketball ein durchaus ungewöhnlicher Sport für ein Videospiel in den Fokus gerückt worden.

Spannend wird dabei vor allem sein, wie sich die Roboter in den Sport-Rollstühlen mit Hilfe der Nintendo Switch 2-Joy-Cons beziehungsweise deren Maus-Funktion steuern lassen. Noch vor Release der Konsole zeigt sich jedoch ein ärgerlicher Nebeneffekt.

Nintendo Switch 2: Drag x Drive mit neuartiger Bewegungssteuerung

Am vergangenen Wochenende konnten Besitzer*innen einer Nintendo Switch 2 schon mal für ein paar Stunden bei Drag x Drive reinschnuppern und testen, ob ihnen das Spiel taugt und sie einen Kauf desselben in Erwägung ziehen könnten. Die Steuerung mit den Joy-Cons – die das Schwungholen in einem Rollstuhl simulieren sollen – ist ohne Frage außergewöhnlich und vielleicht nicht für jede*n auf Dauer spannend. Die kleinen Controller werden für die Bewegung vor und zurück geschoben, etwa auf dem Tisch, wenn man am Monitor spielt, links und rechts vom Körper, wenn man auf dem Sofa sitzt, oder auf den Oberschenkeln.

Sehr hier den Übersichtstrailer zu Drag x Drive:

Letzteres probierte wohl auch der User FoxyDude915, wie er im Subreddit zur Nintendo Switch 2 mitteilt. Dabei habe er eine unschöne Beobachtung gemacht. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Stoff von meiner Jeans ablöst und an den Joy-Cons haften bleibt (und an meinen Händen)“, schreibt der Spieler verwundert. „Glücklicherweise lassen sich die Rückstände recht einfach mit Bildschirmreinigungstüchern [im O-ton: electronic wipes] entfernen; aber ich wollte euch schon mal vorwarnen, falls ihr das genauso spielen wollt.“

FoxyDude915 schreibt auch, dass es Levi’s Jeans sind – durchaus also eine Marke von gewisser Qualität –, gesteht allerdings auch ein, dass es sich um ein relativ neues Kleidungsstück handelt. Neue Jeans geben zunächst noch etwas Farbe ab und können „fusseln“, also nichts ungewöhnliches. Für alle potenziellen Spieler*innen von Drag x Drive jedoch trotzdem eine Warnung, als Unterlage vielleicht eine glatte Fläche, die einer Tischplatte oder eines Mousepads, zu nutzen.

Drag x Drive, in dem ihr nicht nur Rollstuhlbasketball spielen, sondern auch Rennen fahren und andere Minispiele bestreiten könnt, erscheint am 14. August exklusiv für Nintendos neue Hybrid-Konsole. Welche Games letzte Woche auf der Indie Direct für die Nintendo Switch 2 angekündigt wurden, lest ihr hier.

