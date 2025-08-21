Nintendo Switch 2: Fans drehen durch wegen Entdeckung zu kommendem Spiel – Verbleiben mit einer Sorge

Die Geduld von Metroid-Fans wird in diesen Zeiten ganz schön auf die Probe gestellt. Während sie die Entwicklungen rund um den vierten Teil der Reihe, Metroid Prime 4: Beyond, erst mit Spannung und später eher mit Däumchen drehen verfolgt haben, sind den meisten von ihnen wahrscheinlich schon graue Haare gewachsen.

Doch der mittlerweile steigt die Aufregung um den bevorstehenden Titel wieder deutlich an, selbst aus der spärlichen Grundlage neuer Infos können angehende Spieler*innen Anlass zur Freude ziehen. So beispielsweise aus einer aufgetauchten Alterseinstufung, die als Zeichen dafür gewertet wird, dass die Zielgrade zum Release sich immer weiter verkürzt.

Es regt sich etwas bei Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch und Switch 2

2017 startete die Odyssey von Metroid Prime 4: Beyond, zumindest in den Augen seiner Beobachter*innen. In diesem Jahr nämlich gab man auf der E3 bekannt, dass sich das Spiel in Arbeit befände. Bis 2019 schien noch alles gewöhnlich zu verlaufen, bis es dann hieß, man wolle mit der Entwicklung von vorne beginnen. Die Bandai Namco Studios wurden hierfür von Nintendo durch die Retro Studios ersetzt, welche bereits die früheren Metroid Prime-Spiele auf die Beine gestellt hatten. Bis zu einem ersten Trailer hat es dann nochmal bis 2024 gedauert. Der offizielle Release soll nun in diesem Jahr folgen.

Allerdings ist der Kalender bereits fast in seinen Endzügen und trotzdem kennen wir noch kein genaues Datum für den Tag der Tage. Dieser Umstand hat die Community bereits ins Schwitzen gebracht, doch jetzt widmen sie sich eher der Hoffnung, denn auf der US-amerikanischen Nintendo-Seite zu Metroid Prime 4: Beyond ist eine Alterseinstufung der Organisation ESRB aufgetaucht (via Reddit). In einem Reddit-Thread zu dem Fund merkt eine Person an: „Werden Spiele nicht nur offiziell eingestuft, wenn sie so ziemlich fertiggestellt und bereit zum Verkauf sind?“, was in etwa widerspiegelt, wie die Fans die Tragweite der Botschaft bewerten.

Echtgeldtransaktionen?

Eine ganz sichere Sache ist eine kurz bevorstehende Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond deshalb aber nicht. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die inhaltliche Ebene steht, könnten weitere technische Anpassungen noch notwendig sein. Wie mehrfach auf Reddit angemerkt, sei eine Alterseinstufung in Deutschland ein verlässlicheres Zeichen für einen nahenden Release.

Was das ESRB-Rating neben der Empfehlung T für Teen außerdem verrät, dass ist die Existenz von In-game-Käufen. „Das ist bedenklich„, meldet sich ein*e Nutzer*in diesbezüglich. Und auch andere Kommentare rätseln teils besorgt über die Bedeutung dieser Worte. Realistischerweise aber verbirgt sich dahinter keine Microtransaktionshölle, sondern eventuell eher DLC-Pakete oder das Upgrade-Pack für die Nintendo Switch 2. Ganz genau lässt sich das aber bisher nicht sagen.

Übrigens: Wir durften Metroid Prime 4: Beyond schon anspielen und haben unsere Eindrücke für euch in einer Vorschau festgehalten.

