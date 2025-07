Nintendo Switch 2: Fans entdecken Hinweis auf Rückkehr von beliebter Reihe – „endlich“

Mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza haben sich bereits zwei Kracher auf der Nintendo Switch 2 versammelt, mit Metroid Prime 4 Beyond, Pokémon-Legenden: Z-A und Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung sind die nächsten bereits angekündigt.

Aber was ist mit anderen großen Nintendo-Marken, Fire Emblem zum Beispiel? Da herrscht bislang leider tote Hose. Aber: Ein neuer Hinweis lässt Fans jetzt hoffen, dass die Strategiespiel-Reihe vielleicht bald seine Rückkehr feiern könnte. Doch Vorsicht: Hier wird sich an Strohhalme geklammert.

Nintendo Switch 2: Erscheint etwa bald ein neues Fire Emblem?

Grund zur Hoffnung gibt ein Eintrag auf LinkedIn vom 3D Charakter-Künstler Taksehi Maruyama. Der war laut eigenen Angaben nämlich von Januar bis April 2025 in Tokyo für Nintendo tätig und arbeitete an einem „Sequel of Nintendo’s SRPG (Tactical role-playing game) on Switch 2“. Einen Namen nennt er nicht, besonders viele Strategiespiele entstehen nun aber nicht bei Nintendo. Neben Fire Emblem käme wohl am ehesten in die Advance Wars-Reihe infrage. Für die Nintendo Switch 2 ist bislang weder noch angekündigt.

Dass der Eintrag legitim sein dürfte, zeigt der Rest von Maruyamas Profil. Zuvor arbeitete er unter anderem für Sega, Byking Inc. und Cygames, hat also schon einiges an Erfahrung bei namhaften Entwicklern gesammelt. Seine aktuelle Arbeit dürfen wir dann offenbar bald auf der Nintendo Switch 2 bewundern – doch im Rahmen welches Spiels? Darüber diskutieren auch Gaming-Fans auf Reddit.

An welchem Spiel könnte Maruyama gearbeitet haben?

Fire Emblem scheint naheliegend, dagegen spricht allerdings der Ort, an dem Maruyama tätig war. Für die zuletzt mit Engage auf der ersten Switch vertretene Reihe ist nämlich die Unterabteilung Intelligent Systems verantwortlich, die in Kyoto sitzt, nicht in Tokyo. Denkbar wäre allerdings, dass Maruyama per Home-Office dem woanders agierenden Hauptteam zugearbeitet hat. Freude wäre da, Nutzer*in myghostflower schreibt beispielsweise: „Endlich.“

Basierend auf seiner Anstellung bei Sega hoffen einige Fans auf ein Sequel zu Project X Zone, ein Taktik-Rollenspiel, bei dem Charaktere aus verschiedensten Franchises zum Einsatz kamen. Seit dem zweiten Teil, der 2016 für den 3DS erschien, herrscht hier allerdings Funkstille. Erleben wir nun vielleicht ein Comeback des Nischen-Titels auf der Nintendo Switch 2? Andere Kommentare suggerieren ein drittes Mario + Rabbids-Spiel. Zwar entsteht die Reihe hauptsächlich bei Ubisoft, wird aber natürlich von Nintendo mitbetreut.

Sollte es sich doch um einen Fire Emblem-Titel handeln, solltet ihr die Formulierung „Sequel“ darüber hinaus wohl nicht zu genau nehmen, denn die Reihe ist nicht gerade bekannt für seine Fortsetzungen. Vielleicht nutzt Maruyama das Wort lediglich als Synonym für „neues Spiel“.

Am Ende bleibt derzeit nur Spekulation übrig, aber eben auch die Hoffnung, dass uns bald ein neues Strategiespiel auf der Nintendo Switch 2 erreicht – von welcher Marke auch immer. Altes Futter könnt ihr auf der Konsole derweil dank eines frischen Updates nun noch besser genießen.

