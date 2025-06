Nintendo Switch 2: Fans frustriert – kontroverses Zubehör erntet massive Kritik

Die Nintendo Switch 2 ist seit ein paar wenigen Tagen erhältlich und Fans aus aller Welt erfreuen sich an dem Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden. Während die kleine Konsole selbst mitsamt ihren Features und taufrischen Titeln überzeugt, erntet ein spezielles Zubehör nun massenweise Kritik.

Der Grund: Mit eben jenem – eigentlich als hilfreiche Unterstützung gedachtem Gadget – kann eure Switch 2 schnell mal eben den Sturzflug gen Boden antreten, gleitet sie euch doch gut und gerne mal aus den Händen. In den sozialen Netzwerken und auf Reddit warnen Käuferinnen und Käufer deshalb bereits vor dem widerspenstigen Zubehör.

Nintendo Switch 2: Killswitch-Case macht seinem Namen alle Ehre

Während man dem meisten Zubehör der gängigen Drittanbietermarken wohl vertrauen zu können scheint, ist ein gewisses Gadget für die Nintendo Switch 2 im Praxistest nun krachend durchgefallen – im wahrsten Sinne des Wortes. Bei diesem handelt es sich um das Killswitch-Case von Hersteller dbrand, das seinem eigentlich cool klingenden Namen alle Ehre zu machen scheint. Auf Reddit klagen enttäuschte Nutzerinnen und Nutzer von Problemen mit der Hülle, auch Portale wie Kotaku oder Forbes berichten mittlerweile von dem fehlerbehafteten Accessoire.

Eigentlich soll das Case sich wie ein schützender Kokon um eure Konsole schließen und sie nicht nur vor äußeren Einwirkungen bewahren, sondern auch noch angenehmer in der Hand liegen lassen. Das Problem: Die Schutzhülle hält leider nicht, was sie verspricht. So kommt es, dass zahlreiche User sich zurecht darüber beschweren, dass ihre Konsole direkt aus der Hülle zu Boden rauscht, weil sich die magnetische Halterung der Joy-Con-Controller löst.

Einen beispielhaften Beitrag findet ihr im folgenden:

Zugegeben: Optimal ist es nicht, die Switch 2 nur an einem der Joy-Cons zu greifen. Dennoch sollte die Konsole weiterhin geschützt sein, statt sich kurzerhand loszulösen. Ohne Killswitch-Case ist dies der Fall, denn die Hülle füllt die Lücke zwischen Display und Controller, die laut Hersteller sogar für einen besseren Halt von Nöten ist, ungünstigerweise aus. Somit wird der notwendige Spielraum genommen, wodurch Flexibilität flöten geht und die Konsole sich lockert.

So reagiert jetzt dbrand

Spannenderweise reagiert der kanadische Hersteller, zu dessen Portfolio ein ebenfalls fehlerhafter Dock-Adapter zählt, mit Unverständnis und wälzt die Schuld auf die Kundinnen und Kunden ab.

Im groben Wortlaut gibt man zu verstehen, dass man doch selbst dafür verantwortlich sei, die Konsole auch ja richtig zu halten, wenn man den Sturz vermeiden wolle. Trotz allem ändere man ab dem kommenden Monat etwas an seinem Killswitch-Case, um dem Problem künftig entgegenzuwirken.

Bis dahin dürfte es sich lohnen, einen Blick auf alternative Zubehörlösungen, die tatsächlich zu schützen wissen, zu werfen. An anderer Stelle warnt jetzt der japanische Konsolenhersteller höchstpersönlich davor, eure Nintendo Switch 2 einer weiteren Gefahrenquelle auszusetzen.

