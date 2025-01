Nintendo Switch 2: Fans sehen jetzt schon riesiges Problem – „ein Albtraum“

Nach vielen Leaks und langer Wartezeit hat Nintendo sich gestern endlich dazu durchgerungen, uns ganz offiziell die Nintendo Switch 2 zu präsentieren.

Wer sich über die vorher durch das Internet schwebenden Gerüchte bereits umfassend informiert hat, war anlässlich der im Trailer zu sehenden Features vermutlich wenig beeindruckt. Ein Aspekt der Nintendo Switch 2 ist vielen Fans allerdings schon jetzt ein Dorn im Auge, einer bezeichnete ihn gar als „Albtraum“.

Nintendo Switch 2: Die Gefahr fragiler Verbindungsstücke

Konkret geht es um das Verbindungsstück von Nintendo Switch 2 und den Joy-Cons: Zwar werden die nicht wie beim Vorgängermodell von oben in die Seiten des Bildschirms reingeschoben, sondern mit Magnetismus befestigt, trotzdem muss natürlich auch elektronisch eine Verbindung hergestellt werden. Der dafür rausstehende Part ist gut im Video erkennbar und bereitet vielen Fans offenbar jetzt schon Kopfschmerzen.

Auf Twitter kommentierten gleich mehrere Nutzer*innen diese Änderung, einer von ihnen jifour98, der ein Foto des Verbindungsstück teilt und schreibt: „Das hier fühlt sich übrigens wie ein Albtraum-Szenario nach ein paar Monaten an.“ Mehr als 100.000 Fans pflichten ihm per Like zu und auch die über 1.000 Kommentare sprechen eine klare Sprache: Viele befürchten, dass das Verbindungsstück der Nintendo Switch 2 dreckig werden und dann seine Funktionalität verlieren könnte.

Andere glauben gar, dass es gleich ganz abbrechen könnte, so auch KanuitiChrom, der oder die eine passende Zeichnung angefertigt hat, die wiederum fast 300.000 Likes versammeln konnte. Es gibt aber durchaus auch ein paar Stimmen der Vernunft inmitten der verfrühten Panikmache, die sich darauf berufen, dass Nintendo für die hochwertige Qualität ihrer Hardware bekannt ist.

Und tatsächlich kann die japanische Spieleschmiede sich in dieser Hinsicht durchaus auf die Schulter klopfen: Abseits von technischen Problemen, wie dem berüchtigten Stick-Drift, dürften in den vergangenen Jahrzehnten leicht zerstörbare Hardware-Teile eher die Ausnahme gewesen sein. Alle weiteren Infos zur Nintendo Switch 2 haben wir an anderer Stelle nochmal für euch zusammengefasst.

