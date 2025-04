Nintendo Switch 2: Fans sind wütend – stürmen Livestream mit klarer Forderung

Von wegen Vorfreude: Nach der Vorstellung der Nintendo Switch 2 bläst dem japanischen Unternehmen rauer Wind entgegen. Viele Fans zeigen sich angesichts der eingeschlagenen Preispolitik alles andere als glücklich.

470 Euro für die Konsole, bis zu 90 Euro für Mario Kart World und selbst das acht Jahre alte The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird noch zum Vollpreis angeboten. In Zeiten, in denen sowieso überall die Kosten steigen, wirkt die Nintendo Switch 2 für viele überteuert – diesen Frust haben nun Tausende in einem Livestream freien Lauf gelassen.

Nintendo Switch 2: Fans stürmen Livestream-Chat

Am Mittwoch ist die Vorstellung der Nintendo Switch 2 gewesen, am Donnerstag hat es noch einen weiteren Livestream gegeben. Im Rahmen des sogenannten Treehouse-Programms hat Nintendo einen tieferen Einblick in verschiedene Spiele gewährt, darunter Metroid Prime 4 oder Mario Kart World. Eigentlich ein schöner Gedanke, um den Fans noch vor dem Release viel Gameplay zu zeigen.

Während die Moderator*innen des Livestreams Spaß und Freude gezeigt haben, wurde es im Chat jedoch sehr lautstark. Unzählige Zuschauer*innen überfluteten die Kommentar-Funktion mit „DROP THE PRICE“, also der klaren Forderung, dass Nintendo die Preise der Switch 2 und der Spiele senken soll. Dabei handelt es sich gemäß unserer Kolleg*innen von IGN nicht um Einzelfälle, sondern bis zum Schluss wurde der Satz immer und immer wieder gespammt.

Selbst in den anschließend separat veröffentlichten Gameplay-Videos auf dem YouTube-Kanal von Nintendo findet sich in den Top-Kommentaren die gleiche Forderung. Der Tenor ist eindeutig, aber ob sich das japanische Unternehmen davon beeindrucken lässt?

Den Chat nicht beachtet

Während des Livestreams haben die Moderator*innen zumindest dem Chat keinerlei Beachtung geschenkt. Allerdings ist das nicht ungewöhnlich: Auch in früheren Treehouse-Veranstaltungen war das schon oft der Fall, egal ob die Stimmung positiv oder eher negativ ausgefallen ist.

Das heißt allerdings nicht, dass die Forderung zur Nintendo Switch 2 komplett ins Leere zielt. Dennoch dürfte eine kurzfristige Änderung der Preise eher unwahrscheinlich bleiben – falls sie überhaupt jemals in Betracht gezogen wird. Vielleicht ist aber auch jemand ganz anderes an der Preisexplosion schuld?

