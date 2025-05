Nintendo Switch 2: Fans stoßen auf neues Detail im Trailer – „bin etwas schockiert“

Schon in wenigen Wochen erscheint die Nintendo Switch 2 endlich hochoffiziell, nachdem sich die Wartezeit über eine gefühlte Ewigkeit erstreckt hat. Vorfreudige Fans bekommen jetzt schon kein Auge mehr zu und sehen sich stattdessen immer und immer wieder den Feature-Trailer zu kommenden Konsolengeneration an.

In diesem finden die frischen Funktionen, mit denen der Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden aufwartet, ihre Vorstellung. Doch der Übersichtstrailer hält nicht nur Hardware-Highlights fest – auch ein spannendes Detail offenbart sich aufmerksamen Beobachtenden nun nach mehrmaliger Begutachtung.

Nintendo Switch 2: Kurioses Detail im Trailer lässt Fans ratlos zurück

Obwohl man meinen möchte, rund um die Nintendo Switch 2 sei auch die letzte Quelle an frischen Informationen erschöpft, nehmen diese so kurz vor dem Release am 5. Juni dieses Jahres nicht ab. Im Gegenteil: Nachdem Nutzende aus dem ResetEra-Forum den Trailer zur neuen Nintendo-Konsole mittlerweile genauestens unter die Lupe genommen und auseinanderanalysiert haben, stießen sie auf eine durchaus seltsam anmutende Entdeckung.

Ganz konkret geht es dabei um den GameChat, der auch im oben genannten Video explizit vorgestellt wird. Dieser stellt eine neue Möglichkeit dar, mittels Sprach-Chat über die Nintendo Switch 2 mit bis zu zwölf Personen kommunizieren zu können. Darüber hinaus lässt er euch euren Bildschirm teilen – oder mit einer Kamera via USB-C direkt in einen Video-Call zu gehen. So weit, so unspektakulär, immerhin wissen wir bereits seit geraumer Zeit, dass die Kamera mit der Switch 2 in der Docking-Station verbunden werden kann. Im Trailer sieht man allerdings ganz klar eine Spielerin, die im Handheld-Modus spielt, während sie parallel mit der Kamera Aufnahmen von sich macht.

Lässt sich die Kamera also auch im Handheld-Modus verwenden, ganz ohne die Docking-Station? Der Fund verwirrt einen Nutzer oder eine Nutzerin des Forums sichtlich, findet sich doch keine konkrete Erklärung für das Gezeigte. Anderen Foren-Nutzenden zufolge kann die Kamera allerdings auch im mobilen Handheld-Betrieb an einen der beiden USB-Anschlüsse – in diesem Fall den unteren – angeschlossen werden. Einem oder einer anderen Nutzenden zufolge sei das Fehlen eines integrierten Kamera-Slots am oberen Ende der Konsole etwas, was sogar „etwas schockiert“ hätte – fühlt es sich so doch „super unpraktisch“ an.

Ihm eilt ein weiteres Forenmitglied zur Hilfe und erklärt, es würde bereits Third Party-Lösungen für das Problem geben, auch wenn Nintendo hier den richtigen Schritt verpasst habe. Eine andere Sorge will der Hersteller seinen Fans nun aber selbst nehmen, indem man sich für die Nintendo Switch 2 mit einem Tech-Giganten zusammengetan hat.

