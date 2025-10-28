Nintendo Switch 2: Dieses fehlende Feature treibt Fans in den Wahnsinn – „es ergibt keinen Sinn“

Die Nintendo Switch 2 ist bald ein halbes Jahr alt, das Vorgängermodell nähert sich dem neunten Lebensjahr. Ein stolzes Alter und trotzdem mangelt es den beiden Konsolen noch an dem ein oder anderen Feature.

Vor allem eines glänzt seit 2017 durch Abwesenheit, das sich Fans seit damals dringend wünschen. Die Hoffnung, die Nintendo Switch 2 würde diesen Fehler gerade bügeln, hat sich zumindest bislang als vergeblich herausgestellt. Nun ist erneut eine Debatte darum hochgekocht.

Nintendo Switch 2: Spieler*innen ärgern sich über fehlende Themes

Die Rede ist von den fehlenden Themes, sprich Hintergrundbildern im Home-Menü. Seit dem 3. März 2017 könnt ihr auf dem Handheld-Hybriden zwischen genau zwei Möglichkeiten wählen, nämlich weiß und schwarz, sprich Light- und Dark-Mode. Das hat sich auch mit der Nintendo Switch 2 nicht geändert, sehr zum Leidwesen vieler Fans. Insbesondere, da man mit dem Nintendo 3DS direkt davor noch gezeigt hat, dass es anders geht: Vom einfachen Farbwechsel bis hin zum animierten Hintergrundbild mit passender Musik.

Auf Reddit stellte Nutzer*in DblDeezSqueeze dies nun abermals zur Diskussion und schreibt: „Ich habe gerade ein tolles Halloween-Theme auf meinen TV gepackt und als ich meine Switch 2 angeworfen habe, merkte ich, wie sehr ich mir neue Themes wünsche. Ich würde Nintendo mein Geld für neue Themes zu jedem großen Feiertag geben. Luigi’s Mansion, verkleidete Pokémon zu Halloween, kommt schon Nintendo!“

In den Kommentaren herrscht wenig verwunderlich größtenteils einstimmige Beipflichtung, wie etwa von tlstofus: „Es ergibt buchstäblich keinen Sinn, warum sie es noch nicht getan haben.“ Eine gegensätzliche Perspektive findet sich dort aber auch, nämlich mit Verweis auf das simple, nicht ablenkende Design: „So cool, wie das auch wäre, so habe ich doch jedes Mal, wenn ich meine Switch angeschaltet habe, sofort entschieden, was ich spielen will, ohne eine Sekunde nachzudenken“, schreibt Spider_Boyo.

Vielleicht ist das ja der Grund, warum auch die Nintendo Switch 2 nicht mit mehr Möglichkeiten erschien als den beiden Farben von Schachfiguren. Geld dürfte aber auf jeden Fall auf der Strecke bleiben, wenn man bedenkt, wie viele Fans ihr hart verdientes für bunte Hintergrundbilder bezahlen würden. Vielleicht könnt ihr euren Frust vergessen, wenn ihr diesen kommenden Exklusivhit bald kostenlos ausprobiert.

