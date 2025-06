Nintendo Switch 2: Fieser Fehler aufgetaucht – Hier ist die Konsole unzuverlässig

Die Nintendo Switch 2 ist endlich in den Händen ihrer frisch gebackenen Besitzer*innen gelandet. Zeit, sich mit dem Gerät richtig auszutoben, durch das neue Mario Kart zu düsen und die eigenen Spiele im Glanz des neuen Geräts zu betrachten.

Doch eine Schwachstelle der Konsole könnte euch dabei einen Strich durch die Rechnung machen, zumindest augenscheinlich. Denn die Batterieanzeige schummelt Spieler*innen in einigen Fällen an, warnt vor niedriger Ladung, obwohl eigentlich noch genügend Saft vorhanden ist.

Nintendo Switch 2: Batterieanzeige kann euch hinters Licht führen

Wenn ihr euch wundert, warum eure Nintendo Switch 2 schon nach kurzer Zeit den Füllstand des Akkus bodentief sinken lässt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ihr euch mit schlechter Batterieleistung zufriedengeben müsst. Wahrscheinlicher ist es, dass ihr von einem Fehler betroffen seid, bei dem lediglich die Anzeige an einem Zustand der Verwirrung leidet. Der Hersteller hat praktischerweise eine Anleitung bereitgestellt, die euch Schritt für Schritt durch den notwendigen Prozess leitet, um den Stromvorrat wieder korrekt mitgeteilt zu bekommen.

Als erster Lösungsversuch empfiehlt sich die Aktivierung des sogenannten Recovery Modus. Diesen erreicht ihr, wenn ihr den Plus- und Minus-Button der Lautstärke gleichzeitig gedrückt haltet und die Konsole währenddessen anschaltet. Sobald ihr das Menü des Modus seht, sollte sich die Batterieanzeige automatisch zurückgesetzt haben. Schaltet das Gerät nochmal vollständig aus und wieder an und überprüft dann, ob die Aktion geholfen hat.

Lesetipp: Fans sind ratlos, warum es dieses Feature auf der Nintendo Switch 2 nicht gibt

Neukalibrierung

Ist das nicht der Fall, müsst ihr zu erweiterten Maßnahmen greifen. Im Folgenden werden diese in ihren Teilstücken erklärt. Quelle der Instruktionen ist Nintendos offizielle Webseite.

Stellt sicher, dass das neuste Systemupdate installiert ist Setzt alle drei Standby-Modus-Einstellungen auf Niemals Wählt im HOME Menu Systemeinstellungen Navigiert auf der linken Seite zu der Option Standby-Modus. Setzt „Automatisch aktiviert (Spiel auf Konsolenbildschirm)“, „Automatisch aktiviert (Spiel auf Fernsehbildschirm)“, und „Automatisch aktiviert (Aktivierung bei Medienwiedergabe)“ auf Niemals. Verbindet das Ladekabel direkt mit der Konsole Wartet bis zu Batterie zu 100 Prozent geladen ist, oder mindestens drei Stunden vergangen sind Lasst die Konsole eine weitere Stunde unbenutzt am Ladekabel angeschlossen Steckt danach das Ladekabel ab und lasst die Konsole für drei bis vier Stunden im HOME Menü verweilen Die verbleibende Batterieladung muss so weit wie möglich abnehmen Sobald die Batterie beinah leer ist, schaltet das Gerät aus und lasst es für eine halbe Stunde liegen Wiederholt die Schritte drei bis sechs mehrfach Die Batterieanzeige wird sich nach mehreren Durchläufen Stück für Stück verbessern

Falls ihr allerdings keine Beschwerden über eine fehlerhafte Anzeige, sondern über generell schnell schwindende Power abzugeben habt, wird euch dieser Prozess nicht helfen. Viel Stromspeicher steckt in der Nintendo Switch 2 nämlich so oder so nicht. Laut offiziellen Angaben könnt zwischen 2,5 und 6,5 Stunden Laufzeit aus ihr rauspressen, wenn ihr im Handheld-Modus spielt.

Wer sich die neueste Hardware bis jetzt noch nicht schnappen konnte, sollte sich übrigens unseren Guide fürs Einrichten der Nintendo Switch 2 in der Hinterhand behalten.

Quellen: Nintendo