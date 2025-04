Nintendo Switch 2: Früher gratis, jetzt kostenpflichtig – Empörung über neue Infos

Die Nintendo Switch 2 und einige ihrer Launch-Titel feierten auf der jüngsten Direct-Präsentation ihre ausführliche Enthüllung. Doch nicht nur Grund zum Jubeln ergab sich dabei für Fans der japanischen Spieleschmiede, denn der Preis, der für eines der Spiele aufgerufen wird, überrascht bis frustriert die Community.

Grund für den Aufruhr: Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour – eine Art Tutorial für den Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden – soll stolze zehn US-Dollar kosten. Während einige Kritikerinnen und Kritiker in den sozialen Medien und auf Reddit und Co. auf die Barrikaden gehen, hat Nintendo of Americas Vize-Präsident Bill Trinen eine Erklärung für das Preisschild parat.

Deshalb soll die Nintendo Switch 2 Welcome Tour euch 10 Dollar kosten

Wie bereits erwähnt, laufen die Diskussionen rund um die Nintendo Switch 2 Welcome Tour und ihren Preis derzeit heiß auf Reddit und seinen entsprechenden Unterforen. Hier wird sich munter darüber beschwert, dass vergleichbare Titel in der Vergangenheit kostenlos beilagen – sowohl bei Nintendos eigenen Systemen als auch bei der Konkurrenz, bei der einem PlayStations Star-Maskottchen Astro Bot in den Sinn schießt.

Doch während empörte Fans, die den Titel liebend gerne als Gratis-Zugabe oder zumindest im Rahmen des Switch Online-Abonnements gesehen hätten, weiter wüten, findet der Vize-Präsident des US-amerikanischen Zweiges von Nintendo, Bill Trinen, erklärende Worte für den Preis der Welcome Tour. Ihm zufolge handele es sich um ein „interessantes Produkt“, hinter dem ein „recht robustes Stück Software“ stecken würde.

Gegenüber IGN ließ er verlauten: „Ich denke, dass es Leute gibt, die sich besonders für die Technik und die Spezifikationen des Systems und solche Dinge interessieren. Für die wird es ein großartiges Produkt sein. Es ist wirklich für Leute, die mehr Informationen über das System haben wollen und nicht unbedingt eine schnelle Einführung in alles, was es kann.“ Und weiter: „Und aus diesem Grund und wegen der Sorgfalt und Arbeit, die das Team hineingesteckt hat, glaube ich, dass man entschieden hat, dass 9,99 Dollar kein überhöhter Preis ist. Es fühlt sich wie ein guter Wert für das an, was man von dem Produkt bekommt.“

Die Aussage Trinens scheint nur mehr Öl ins Feuer der Nintendo-Anhänger zu gießen, heißt es von der anderen Seite doch beispielsweise, dass weitere Informationen über das System doch kostenlos sein sollten. Wir durften die Nintendo Switch 2 bereits ausprobieren und können euch verraten, dass es ein Feature gibt, welches ohnehin alle anderen in den Schatten stellt.

