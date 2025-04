Nintendo Switch 2: Funktion des mysteriösen C-Knopfs enthüllt

Der Schleier wurde gelüftet und die Nintendo Switch 2 offiziell vorgestellt. Viele Neuerungen und kommende Spiele wurden angekündigt und einige der neuartigen Funktionen der Konsolenzukunft des japanischen Spielegiganten präsentiert.

Optisch gibt es wenig Neues, auf das wir uns einstellen müssen, aber das war eigentlich schon vorher klar. Ein etwas größeres Display, an den Joy-Cons ist die Farbe etwas dezenter aufgetragen – nur der mysteriöse C-Knopf trieb Konsoleros allerorts zu den wildesten Spekulationen an.

Nintendo Switch 2: Wofür steht der C-Button?

Mit dem Showcase zur Nintendo Switch 2 wurde nun auch dieses Rätsel gelöst. Der C-Knopf, der sich unter dem Home-Button auf dem rechten Joy-Con oder unten mittig auf dem Pro-Controller befindet, steht in Zusammenhang mit der neuen Funktion GameChat. Dank dieser könnt ihr euch über die Switch 2 mit euren Freund*innen unterhalten, während ihr mit ihnen zockt.

Seht hier den Trailer zum GameChat:

Während der GameChat aktiviert ist, registriert das Mikrofon in der Konsole eure Stimme – auch über mehrere Meter hinweg, wie es in dem Vorführungsvideo heißt. Selbst störende Umgebungsgeräusche werden dabei herausgefiltert. Ihr könnt euren Spielbildschirm teilen und weiterhin miteinander sprechen, auch wenn ihr nicht dasselbe Spiel zockt.

Jetzt kommt der ominöse C-Button ins Spiel, mit dem ihr die Funktion startet – denn das C steht offensichtlich für Chat. Mit ihm ruft ihr das Menü auf, in dem ihr euch stumm schalten, die Videoübertragung beenden oder aktivieren, den Bildschirm teilen sowie weitere Einstellungen vornehmen könnt. Wie bei allen Online-Features wird auch für den GameChat eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft benötigt.

Mysterium also aufgeklärt: Der C-Knopf ist für den Chat – oder „Communication“ – und damit das Tor zu einer der größten technischen Neuerungen der Nintendo Switch 2. Ob das auch das Feature ist, das uns beim Anspielevent am besten gefallen hat, lest ihr an anderer Stelle.

