Nintendo Switch 2: Neues Konzept verwirrt Fans – „eine ziemlich schreckliche Option“

Wer heutzutage Spiele erwirbt, der hat in der Regel zwei Optionen: Physisch auf einem Datenträger oder digital. Bei der Nintendo Switch 2 gibt es eine weitere Option: Physisch, aber trotzdem digital. Ihr seid verwirrt? Da seid ihr nicht die einzigen.

Denn für die neue Konsole führt Nintendo ein System namens Game-Key Cards ein, bei dem ihr quasi im Einzelhandel digitale Spiele erwerben könnt. In der Verpackung steckt jedoch kein Code, wie ihr es eventuell schon von manchen Spielen gewohnt seid, sondern eine weitgehend normale Cartridge. Was genau steckt hinter diesem System?

Nintendo Switch 2: Die Game-Key Cards erklärt

In einem FAQ-Beitrag auf der englischsprachigen Nintendo-Seite verrät Nintendo, was die Game-Key Cards bei der Nintendo Switch 2 genau sind. Im Grunde handelt es sich um spezielle Spielversionen, die im Grunde lediglich eine Lizenz auf der Cartridge enthalten. Mit dieser könnt ihr dann den Titel aktivieren und aus dem eShop herunterladen.

Der Unterschied zu einem Code? Ihr müsst zum Spielen weiterhin die Cartridge in eure Konsole stecken, ansonsten schaut ihr in die Röhre. Schließlich steckt in dieser der Lizenzschlüssel, ohne den ein Zocken nicht möglich ist. Im Grunde kombiniert Nintendo hier einen digitalen Download mit einer physischen Version.

Laut Nintendo erscheinen nur manche Spiele in Form einer Game-Key Cards. Auf der Verpackung sollt ihr immer erkennen, ob das Format genutzt wird oder ihr eine herkömmliche physische Version erwerbt. Vermutlich werden vor allem Third-Party-Entwickler diese Möglichkeit nutzen, falls die eigenen Spiele zu groß für eine Cartridge sind.

Konzept lässt Fans verwirrt zurück

Ob sich diese besonderen Spielversionen am Ende weiterverkaufen oder verleihen lassen, wie es bei physischen Spielen durchaus üblich ist, geht aus der Mitteilung von Nintendo nicht hervor. Hier bleibt der Konzern leider etwas undurchsichtig – was zur Verwirrung vieler Fans gewiss beiträgt.

In den sozialen Netzwerken und auf Reddit wird das Konzept nämlich schon fleißig diskutiert – überwiegend kritisch. So schreibt etwa der oder die Nutzerin supes1: „Im Grunde also das Schlechteste aus beiden Welten. Es bietet nicht den Komfort eines digitalen Spiels und hilft auch nicht, auf dem System Speicherplatz zu sparen, wie bei einem physischen Spiel […]. Das klingt nach einer ziemlich schrecklichen Option.“

Basierend auf einem anderen Eintrag bei Reddit wird es schon zum Release mehrere Spiele geben, die auf die Game-Key Cards setzen. So sind offenbar sowohl Elden Ring als auch Street Fighter 6 dafür vorgesehen. Offiziell bestätigt sind die Angaben bislang nicht.

