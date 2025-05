Nintendo Switch 2: Geheimes Feature entdeckt – eröffnet euch frische Möglichkeiten

Obwohl wir der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 immer näherkommen, werden nahezu täglich neue Informationen über die nächste Konsolengeneration an die Oberfläche gespült. So auch dieses Mal, denn jetzt wurde ein gut verstecktes Feature entdeckt, welches euch kreativ werden lässt.

Auch wenn es sich dabei wohl eher um eine liebevolle Spielerei handelt, birgt es wohl das Potenzial, das eine oder andere kleine Kunstwerk zu Tage zu fördern. Vor allem die musikalisch begabteren Spielerinnen und Spieler unter uns dürften ihren Spaß an der Funktion finden.

Nintendo Switch 2: Controller-Einstellungen verbergen musikalisches Geheimnis

Während es in anderen Neuigkeiten rund um die Nintendo Switch 2 um ihre kostenlosen Upgrades für verschiedene Spiele oder die finalen technischen Daten der neuen Nintendo-Konsole geht, steht in dieser hier ein zunächst wesentlich unscheinbareres Feature im Vordergrund. Die Rede ist von ein paar spaßigen, kleinen Details, die sich im Menü zur Anpassung der angeschlossenen Joy-Con-Controller finden lassen (via Nintendolife).

Mit der Switch 2 macht hier nämlich jeder angeschlossene Joy-Con einen anderen Ton, wenn seine hinteren Buttons betätigt werden. Ordnet ihr die kleinen Controller in einer Reihe an und drückt sie in der richtigen Reihenfolge, so haltet ihr plötzlich eine Tonleiter in den Händen. Schon immer wusste Nintendo seine Fans mit derartigen Easter Eggs zu begeistern und auch die Switch 2 scheint hierbei keine Ausnahme zu machen. Das witzige Feature seht ihr hier in Aktion.

Während die einen es als nettes Gimmick verbuchen, sind wir bereits auf die kreativen Köpfe gespannt, die ihrer neuen Konsole ganze auf den Joy-Cons gespielte Stücke entlocken. Möglichkeiten bieten sich allein mit den nostalgischen Nintendo-Hymnen eine ganze Reihe an, sofort kommen einem die Melodien aus Zelda oder Mario in den Sinn. Doch auch eigene Kreationen oder populäre Werke abseits der Welt der Videospiele sind vorstellbar.

Erst jüngst rückte ein anderes, eher praktisches Controller-Feature der Nintendo Switch 2 in den Vordergrund, bei welchem die GR- und GL-Buttons der Joy-Cons die Hauptrolle spielen. Zuletzt musste der Super Mario-Konzern seine Anhängerschaft allerdings erst einmal beruhigen: Eine Konsolenfunktion bleibt auch zukünftig wichtig, heißt es nun.

