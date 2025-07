Nintendo Switch 2: Geheimnis um neuen Exklusivtitel endlich gelüftet – aber ein Rätsel bleibt ungelöst

Als Donkey Kong Bananza bei der Präsentation zur Nintendo Switch 2 Anfang April erstmals enthüllt wurde, staunten die Fans nicht schlecht: Der Große ist zurück und das mit seinem ersten und einzigen 3D-Abenteuer seit dem 64-Ausflug.

Basierend auf dem Look des Spiels und auch ersten Previews, wie der unseren, lag die Vermutung schnell nah: Bananza muss von den Entwickler*innen hinter Super Mario Odyssey stammen – oder? Doch Nintendo schwieg eisern, wie man es in letzter Zeit häufig macht, wenn es darum geht, Details zu den verantwortlichen Studios herauszugeben. Bis jetzt.

Nintendo Switch 2: Studio hinter Donkey Kong Bananza verraten

Gegenüber den Kolleg*innen von VGC hat Nintendo nämlich nun ganz offiziell verraten, dass für Donkey Kong Bananza „dasselbe Team, das Super Mario Odyssey entwickelt hat“, verantwortlich ist. Acht lange Jahre nach dem letzten 3D-Auftritt des Klempners bringen die Macher*innen also offenbar endlich ihr nächstes Spiel raus und haben dafür einiges an Erfahrung mit der Technik der Nintendo Switch 2 gesammelt.

Der Name des Studios lautet übrigens Nintendo EPD Tokyo, auch, wenn man dies in der Stellungnahme nicht nochmal ausbuchstabierte. Allerdings: Trotz dieser Enthüllung gab es erneut Geheimniskrämerei. Denn Nintendo ließ weder verlauten, ob es auch wirklich die gleichen Leute sind, die einst an Odyssey werkelten, oder ein neues Team innerhalb des Studios. Noch beantwortete man die Frage, wer als Director von Bananza fungiert – bei Odyssey war dies Kenta Motokura.

Lesetipp: Auf der Switch 2 kehren große Helden zurück

Schon vor der offiziellen Bestätigung gab es natürlich heiße Diskussionen, was es für ein neues 3D-Mario auf der Nintendo Switch 2 bedeutet, dass das Studio hinter Odyssey nun Donkey Kong Bananza entwickelt. Ob nun noch mehr Jahre vergehen, bis das schnauzbärtige Maskottchen wieder in Aktion treten darf. Oder ob man durch interne Umstrukturierungen zwei Teams herangezogen hat, und parallel zu Bananza schon lange an einem frischen 3D-Mario-Titel werkelt.

Die Antwort auf diese Frage weiß derzeit nur Nintendo selbst; VGC bat um eine Stellungnahme, auf die man aber vermutlich vergeblich warten dürfte. Bleibt nur, sich in Geduld zu üben und demnächst Donkey Kong Bananza auf der Nintendo Switch 2 zu genießen, bevor man wieder mit Sehnsucht gen Horizont schielt. Wie gut uns das kommende Affenabenteuer gefallen hat, könnt ihr derweil in unserer Vorschau nachlesen.

Quelle: VGC