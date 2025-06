Nintendo Switch 2: Gehyptes Spiel „jetzt erhältlich“ – Fans extrem verwirrt

Mit Mario Kart World wurde der Launch der Nintendo Switch 2 von einem echten Systemseller begleitet, aber abseits davon sitzen Fans derzeit etwas auf dem Trockenen.

Das einzige andere Exklusiv-„Spiel“ ist die Welcome Tour, die als interaktive Bedienungsanleitung mit einem Preisschild von zehn Euro eher bescheiden ankommt. Am Horizont winken Donkey Kong Bananza und Metroid Prime 4 Beyond, letzteres jedoch bislang ohne Release-Termin. Nun ist eine überaus verwirrende Werbung aufgetaucht.

Nintendo Switch 2: Metroid Prime 4 Beyond angeblich „jetzt da“ – laut Werbung

Zuerst hat es Andy Robinson von VGC entdeckt und auf Twitter geteilt: Ein riesiges Werbeplakat von Metroid Prime 4 Beyond, auf dem die Worte „Out Now“, also „jetzt erhältlich“ zu lesen sind. Der Fund stammt aus der U-Bahn-Station Oxford Circus in London, doch er ist nicht der einzige: Auch in anderen Tube-Tunneln prangt der derzeit noch undatierte Titel, der für die Nintendo Switch 2 und ihren Vorgänger erscheint.

Das war wohl keine Absicht:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans sind natürlich extrem verwirrt, die Kommentare voll von überraschten Ausrufen wie „warte, was?“ und „sie veröffentlichen es einfach heimlich?“ bis hin zu einem sarkastischen „da hat jemand Mist gebaut“. Und ja, es handelt sich offenbar um einen Fehler, schließlich könnt ihr Metroid Prime 4 Beyond derzeit noch nicht kaufen, auch nicht im eShop, wo nach wie vor von „2025“ als Erscheinungsdatum die Rede ist.

Die derzeit wahrscheinlichste Vermutung: Auf dem Werbeplakat von Mario Kart World ist genau das gleiche „Out Now“ zu lesen, womöglich hat es der oder die Designer*in also einfach versehentlich auf das von Metroid Prime 4 kopiert und dann vergessen oder die Anweisung erhalten und dann nicht daran gedacht, es wieder herunterzulöschen. So oder so: Auch auf der Nintendo Switch 2, wo Samus Arans nächster Ausflug mit höherer Bildqualität und Auflösung laufen soll, ist das Spiel aktuell noch nicht erhältlich.

Lesetipp: Unsere Vorschau zu Metroid Prime 4 Beyond

Das „Out Now“ überdeckt übrigens offenbar einen anderen Schriftzug, wie sich durch heranzoomen erkennen lässt. Vermutlich handelt es sich dabei einfach um das „2025“, also den derzeit bekannten Release-Zeitraum. Wann Metroid Prime 4 Beyond wirklich erscheint, weiß derzeit wohl nur Nintendo selbst. Bereits nächsten Monat klopft zumindest auf der Nintendo Switch 2 allerdings ein affenstarkes Abenteuer an, das Pokémon-Fans gerade zum Kochen bringt.

Quelle: Twitter /@Andy_VGC, Wario64, Nintendo eShop