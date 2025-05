Nintendo Switch 2: Geniales neues Feature lässt eure Konsole länger leben

Die Nintendo Switch 2 wird mit einigen Neuerungen und Verbesserungen daherkommen – so viel steht zweifelsohne fest. Ein frisches Feature sorgt allerdings jetzt für besonderes Aufsehen – wirbt es doch damit, die Lebenszeit eurer Spielekonsole langfristig zu verlängern.

Dies geht natürlich nicht ganz ohne Haken einher, denn ein gewissermaßen kleines Opfer müsst ihr zu Gunsten einer längeren Lebensdauer schon aufbringen. So viel sei verraten: Die Batterie eurer brandneuen Switch 2 wird es euch danken.

Nintendo Switch 2: Mit einem frischen Feature tauscht ihr Spielzeit gegen Lebensdauer

Jüngst über die Nintendo Today Mobile-App enthüllt (via Kotaku), wird die kommende Konsolengeneration aus den Reihen der japanischen Spieleschmiede, die am 5. Juni erscheinen soll, mit einem Feature ausgestattet sein, welches sie davor schützt, die interne Batterie vollständig zu laden. Die optional nutzbare Batterieerhaltungsfunktion der Nintendo Switch 2 deckelt die Akkukapazität bei rund 90 Prozent. Habt ihr sie eingeschaltet, so wird die interne Batterie selten bis nie vollständig aufgeladen – auf Kosten von etwas Spielzeit, die euch die verbleibenden Prozente Akku andernfalls versprechen würden.

Der Grund dafür, warum künftigen Konsolenbesitzerinnen und -besitzern dies tatsächlich auch ans Herz zu legen ist, findet sich in der aufladbaren Lithium-Batterie der Nintendo Switch 2. Dieser Batterietyp kann mit der Zeit an maximaler Ladekapazität einbüßen, wenn sie vollständig aufgeladen bleiben. Aus selbigem Grund sollte man auch sein Smartphone oder Tablet nicht über Nacht während des Schlafens zum Aufladen eingesteckt lassen, da so die Gefahr besteht, den Akku zu ruinieren und ihn schneller zu entladen.

Opfert ihr also vielleicht 30 Minuten oder eine ganze Stunde Akkulaufzeit eurer Switch 2, bekommt ihr dafür ein Gerät, das insgesamt wesentlich länger durchhält – vor allem auf die Ladungskapazität über mehrere Jahre gesehen. Ein durchaus verschmerzbarer Deal also, der das Feature nur lohnenswerter wirken lässt. Nintendo tritt dabei in die Fußstapfen anderer Technik-Giganten wie Apple, Google und Co., die ihre portablen Geräte mit ähnlicher Technik bereits seit längerer Zeit ausstatten. Letzten Endes ist es aber natürlich euch selbst überlassen, ob ihr von dem Feature Gebrauch machen wollt – oder ihr maximale Power mit einer einzelnen Ladung benötigt.

Die Option kann nämlich jederzeit ein- und ausgeschaltet werden, ihr seid also keinesfalls gezwungen, die Funktion dauerhaft zu nutzen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch den Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden überhaupt zum Launch im Juni sichern. Vorbestellungen der Nintendo Switch 2 ohne Einladung sind immerhin seit ein paar Tagen wieder möglich.

