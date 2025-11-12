Nintendo Switch 2: Gratis-Download zu beliebter Rollenspielreihe veröffentlicht

Der Dezember sieht ein wenig ausgedünnt aus, was Videospielerscheinungen angeht. Anfang des Monats holt Nintendo mit Metroid Prime 4 einen echten Kracher raus; ansonsten machen sich große Spiele rund um die Weihnachtszeit rar. Eine kleine Ausnahme wäre da vielleicht noch Octopath Traveler 0.

Der dritte Teil und zugleich das Prequel der beliebten Rollenspielreihe von Square Enix wird nämlich, ebenso wie eingangs erwähnter Nintendo-Titel, am 4. Dezember erscheinen. Bereits jetzt können Fans auf Nintendo Switch 2, Steam und Co. einen ersten Blick erhaschen.

Octopath Travaler 0: Demo ab sofort verfügbar

Auf allen Plattformen steht für Octopath Traveler 0 ab sofort eine Demo zur Verfügung. Wer Lust auf den neuen Teil der grafisch meisterlichen und von Kritiker*innen wie Fans gelobten Reihe hat, kann bis zu drei Stunden lang kostenlos in die ersten Kapitel des Rollenspiels reinspielen. Und wer sich dazu entschließt, das Spiel im Dezember zu kaufen, darf seinen Spielstand selbstverständlich mit hinübernehmen.

Seht hier den Twitter-Post zur besagten Demo-Ankündigung:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Octopath Traveler 0 besticht optisch natürlich wieder mit der wohl bekannten und vor allem bei Retro-Ästhet*innen beliebten HD-2D-Grafik, die besonders in JRPGs der letzten Jahre zum Tragen kommt – so zum Beispiel zu bewundern bei Live a Live oder den kürzlich erschienenen Remakes zu Dragon Quest 1 und 2. Darüber hinaus begegnet ihr wieder einer Vielzahl an Charakteren, aus denen ihr eine bunt gemischte und kampfstarke Party aus acht Abenteurer*innen wählen könnt.

Lesetipp: Fans laufen Sturm gegen Game Key Cards

Neben der neuen Charaktererstellung zeichnet sich Octopath Traveler 0 durch eine weitere spielerische Ebene aus: Eure Aufgabe besteht nämlich darin, euer Heimatdorf wieder aufzubauen, das bei einem verheerenden Angriff zerstört wurde. Natürlich müssen die Verursacher*innen dieser Katastrophe auch zur Rechenschaft gezogen werden – es wartet also eine Menge Arbeit auf euch.

Das JRPG aus dem Hause Square Enix erscheint für beide Nintendo Switch-Konsolen, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und PC. Ein Spiel, das ihr exklusiv für Nintendos Handheld-Hybriden erwarten könnt, hat gestern einen Releasetermin bekommen.

Quelle: Twitter / @HD2DGames