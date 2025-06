Nintendo Switch 2: Große Ankündigung erwartet – Mit diesem absoluten Rollenspiel-Highlight

Zum Release von Metaphor: ReFantazio im Oktober 2024 stand bereits fest, dass dieses von den Schöpfer*innen der Persona-Reihe bei Atlus entwickelte Rollenspiel ein echter Hit ist. Und das über die Verkaufszahlen hinaus, denn es wurde nicht nur häufig zugeschnappt, sondern auch viel Lob ausgesprochen. Jetzt kursieren neue Gerüchte über eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2.

Warum auch sollte sich eines der besten Spiele des vergangenen Jahres der bisher unangerührten Zielgruppe langfristig verwehren? Eine vorausgesagte Präsentation soll die Erschließung der neuen Plattform verkünden, wie aktuell gemunkelt wird.

Metaphor: ReFantazio demnächst für Nintendo Switch 2 erhältlich?

Die Nintendo Switch 2 ist noch nicht besonders lange auf dem Markt und lässt in Sachen neuer Launch-Titel ehrlicherweise noch etwas zu wünschen übrig, wie einige Käufer*innen bemängeln. Da ist es gut zu hören, dass ein solches Highlight wie Metaphor: ReFantazio seinen Weg auf das Gerät finden könnte. Davon geht zumindest Content Creator BeatEmUps aus, der in seinem Nintendo Podcast davon spricht, dass wir bereits im Juli mit der nächsten Nintendo Direct rechnen dürfen und in dieser eine Ankündigung zu dem Rollenspiel verpackt sein soll.

Hier die besprochene Podcast-Folge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine genaue Quelle für diese Behauptungen möchte er nicht nennen, jedoch ist weder die Aussage, eine Direct würde im Juli stattfinden, noch die, dass Metaphor: ReFantazio sich für die Switch 2 in Entwicklung befindet, erstmalig von ihm getroffen worden. Wie GameRant berichtet, hat ein*e Leaker*in bereits im Januar einen Hinweis auf die erwartete Portierung gegeben, welche im Releasezeitraum der Konsole das Licht der Welt erblicken soll – demnach wäre es mittlerweile höchste Zeit für eine Enthüllung.

Lesetipp: Bei dieser Funktion muss die Nintendo Switch 2 dringend nachbessern

Weitere aufregende Prognosen

Es ist allerdings nicht nur eine Ankündigung zu Metaphor: ReFantazio, die BeatEmUps für die Präsentation im Juli voraussagt. Er will außerdem wissen, dass der GameCube-Titel Pokémon Colosseum überraschend veröffentlicht wird, es Infos zu Death Stranding im Director’s Cut und The Witcher 3 für die Konsole geben soll und endlich ein Releasedatum für Metroid Prime 4 Erwähnung findet. Besonders brisant: Ein Teaser für ein neues Animal Crossing soll zum Ende des Livestreams gezeigt werden.

All diese sehr konkreten Voraussagen stimmen die Community allerdings skeptisch. Auf Reddit äußern einige Nutzer*innen ihren Zweifel an deren Richtigkeit, mit Aussagen wie: „Ich würde dem ein bisschen Glauben schenken, wenn es keine spezifische Liste wäre.“ Trotzdem wird die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisse offen diskutiert und vor allem in Bezug auf Metaphor: ReFantazio überwiegt die Freude über gute Aussichten gegenüber der Ungläubigkeit.

Ein ganz anderer Rollenspiel-Kracher steckt übrigens gerade auch ohne Erwähnung von BeatEmUps im Mittelpunkt von Gerüchten über einen Nintendo Switch 2-Port.

Quellen: GameRant, Reddit r/NintendoSwitch2, YouTube / Nontendo Podcast