Nintendo Switch 2: Großer Rollenspiel-Hit verkündet jetzt Release auf der Konsole – „Wahr gewordener Traum“

Durch eine postapokalyptische Welt streifen, dabei jede Menge Loot einsacken und zwischendurch wahnsinnig gewordenen Ghulen eine Kugel durch den Kopf jagen – diese Erfahrung war Nintendo Switch-Spieler*innen bisher verwehrt. Denn auf ihrer Konsole wurde bisher kein Eintrittsticket für das Universum von Fallout vergeben. Doch mit Fallout 4 soll sich das bald ändern.

Jenes hat nämlich einen neuen Release vor sich, wie Bethesda vor Kurzem bekannt gegeben hat. Nicht nur eröffnet dieser das atomare Ödland einer ganz neuen Plattform, sondern putzt sich für diese nochmal ganz fein raus. Es handelt sich nämlich nicht um einen schnöden Port, sondern eine neue Edition.

Fallout 4 lässt sich im nächsten Jahr von der Nintendo Switch 2 begrüßen

Einmal im Jahr ist Fallout Day. Zu diesem besonderen Tag packt Rechteinhaber Bethesda die Kamera aus und drückt für den Fallout Day Broadcast auf den Aufnahmeknopf. Fans erwarten spannende Ankündigungen zu der Zukunft des Franchise, dessen Gesicht der immer heitere Vault-Boy ist. Mal schalten sie den Stream begeistert, mal weniger begeistert wieder ab. Auch wenn Infos zum sehnlich herbeigewünschten Fallout 5 wieder einmal ausblieben, hatte die aktuelle Ausgabe vom 23. Oktober dafür mit dem Release der Anniversary Edition von Fallout 4 ein Highlight in petto.

Hier der Stream zum Nachschauen:

Immerhin steht der zehnte Geburtstag des Spiels bevor, den man natürlich nicht wortlos vorüberziehen lassen möchte. In dieser Version des Spiels stecken alle sechs Add-Ons, drei davon Story DLCs. Außerdem sollen über 150 Zusätze aus dem Creation Club, also solche, die von Spieler*innen erstellt wurden, zur Verfügung gestellt werden. Darunter unter anderem besondere Waffen und Farbprofile für den Pip Boy. Auf all das könnt ihr euch auf dem PC, einer PlayStation oder Xbox ab dem 10. November stürzen, also pünktlich zum Jubiläum. Nintendo Switch 2-Besitzer*innen müssen hingegen ein wenig mehr Geduld aufbringen.

Sie dürfen die Anniversary Edition nämlich erst im Jahr 2026 entgegennehmen, wobei ein genauerer Releasetermin noch aussteht. Doch von der Wartezeit lassen die sich nicht abschrecken, freuen sich eher darüber, dass sie überhaupt in den Genuss eines Fallout-Spiels kommen werden. „Wahr gewordener Traum„, kommentiert beispielsweise eine Person in einem entsprechenden Reddit-Thread die Aussicht auf die Veröffentlichung knapp aber aussagekräftig.

Noch ein kleiner Tipp für euch als Rausschmeißer: Wenn ihr Kund*in von Amazon Prime seid, bekommt ihr aktuell noch per Amazon Prime Gaming den Vorgänger von Fallout 4 geschenkt.

