Nintendo Switch 2 komplett kostenlos: Entwickler macht großzügiges Geschenk – aus gutem Grund

Stellt euch vor, ihr malocht für eure Firma – und plötzlich schenkt euch der Arbeitgeber so mir nichts, dir nichts eine brandneue Nintendo Switch 2. Unvorstellbar? Nicht für Mitarbeitende der Entwicklungsstudios Round8 und Neowiz, die jetzt als Dankeschön die neueste Hybridkonsole des japanischen Spielgiganten entgegennehmen durften. Aber nicht nur das…

Für die Mitarbeiter*innen vermutlich noch erfreulicher, war der pro Person ausgezahlte Bonus von umgerechnet ungefähr 6.300 Euro, sowie zwei Wochen bezahlten Urlaubs. Anlass für die Großzügigkeit: Ein wichtiger, erreichter Meilenstein beim Actionrollenspiel Lies of P – von diesem wurden nämlich offiziell drei Millionen Einheiten verkauft. Trotzdem muss eine der drei großzügigen Gesten von Round8 und Neowiz im rechten Licht betrachtet werden…

Extra-Urlaub, mehr Kohle – und eine Nintendo Switch 2

Klar, die nun so beschenkten Mitarbeiter*innen von Round8 und Neowiz werden sich kaum über eine geschenkte Nintendo Switch 2 beschweren. Immerhin bieten ein Mario Kart World, oder das für die neueste Spielkonsole des Vorzeige-Klempners portierte Cyberpunk 2077 genug Material, um sich eine gefühlte Ewigkeit an den Joy-Cons festzubeißen. Und auch die vierstellige Bonuszahlung lässt sich gewinnbringend investieren. Nur die zwei Wochen zusätzlichen Urlaubs bedürfen der transkulturellen Rahmung.

Südkoreas Arbeitsgesetze sehen nämlich 15 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr vor – wobei sich der Urlaubsanspruch über die Jahre verlängert. Das relativiert die zwei Wochen Extra-Urlaub aus deutscher Perspektive ein wenig. Doch wie haben die Entwickler*innen dieses großzügige Geschenk nun konkret errungen? Das Soulslike-Action-Rollenspiel Lies of P lehnt sich stark an die bewährte Soulsborne-Formel eines FromSoftware an. Mit dieser Herangehensweise konnte der Ende 2023 veröffentlichte Titel sowohl Fachpresse als auch Spieler*innen gleichermaßen überzeugen.

Von der positiven Resonanz zeugt bis heute ein Metascore von 80, beziehungsweise ein 8,3er-User Score. Auch in unserem 4P-Testlabor attestierten wir einem Lies of P zum Besten zu gehören, „was sich im Soulslike-Genre tummelt“. Und der aktuelle Nintendo Switch 2-Segen für die Entwickler*innen zeigt: Auch die Verkaufszahlen konnten sich wohl sehen lassen.

Wie erfolgreich war Lies of P?

Klar, gemessen an den meistverkauften Videospielen aller Zeiten, sind die drei Millionen Einheiten von Lies of P ein kläglicher Kleckerbetrag. Zum Beispiel ein GTA 5 ist 2010 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen, ein Red Dead Redemption 2 70 Millionen Male. Da es sich bei Lies of P jedoch um keine Franchise-Marke mit einer gigantischen Fangemeinde im Rücken handelt, und auch das Marketingbudget kleiner ausgefallen sein dürfte als bei Rockstar Games, ist die verkaufte Stückzahl mehr als respektabel.

Zum Vergleich: Ebenfalls ein Control von Remedy (Alan Wake, Max Payne), gleichsam ein Titel ohne eingebaute Fanbase, hat sich drei Millionen Mal verkauft, wie eXputer schreibt. Wer jetzt neidisch auf die abgegriffenen Switch 2 der Macher*innen des Rollenspiel-Erfolgs blickt – können wir als Trostpflaster die Teilnahme an unserem Nintendo Switch 2-Gewinnspiels ans Herz legen.

