Nintendo Switch 2: Heiß erwarteter Exklusiv-Titel gewährt spektakuläre Einblicke – „habe ein Jahrzehnt gewartet“

Für Nintendo-Fans brechen heiße Wochen an: Nach dem dritten Hyrule Warriors-Ableger am Donnerstag und Kirby Air Riders später im November, dürft ihr in genau einem Monat Hand an Metroid Prime 4: Beyond legen.

Für die Nintendo Switch 2 Edition des Shooters wurde jetzt eiskalt ein neuer Trailer mit dem Titel „Survive“ serviert. Die Fans sitzen nämlich ohnehin schon auf glühenden Kohlen.

Metroid Prime 4: Einen Monat vor Release geht’s in die heiße Phase

Atmosphärisch und actiongeladen präsentiert sich der neue Trailer zu Metroid Prime 4 – aber wahrscheinlich würde jedes neue Bewegtbild die Fans der Reihe in Ekstase versetzen, datiert der letzte Hauptteil von Metroid Prime sich doch auf das Jahre 2007! Selbst der jüngste und nicht wirklich beliebte Ableger Federation Force ist schon satte neun Jahre alt.

Sehr hier den Trailer „Survive“ zu Metroid Prime 4: Beyond:

Mit dem vierten Hauptteil und den Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 soll sich Kopfgeldjägerin Samus Aran – eine der Galionsfiguren der japanischen Spieleschmiede – fast 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf dem NES wieder zu alten Erfolgen emporschwingen. Dafür muss sie den unbekannten Planeten Viewros erkunden und die Spuren einer längst vergangenen Zivilisation aufdecken.

Dabei helfen neue Fähigkeiten und Waffen, aber auch der gute alte Morph Ball sowie ein abgespactes Motorrad, das Samus durch die offenen Zonen trägt – die Weltraumheldin macht im Trailer auch in der Akira-Pose (Minute 0:58) eine gute Figur. Die Kommentarspalte strotzt derweil nur so vor freudigen Erwartungen: „Das Warten ist nach langer Zeit fast vorbei“, „Ich kann nicht glauben, dass ich erlebe, wie das Spiel erscheint“ oder „Ich habe ein Jahrzehnt darauf gewartet!“ sind nur einige der aufgeregten Zeugnisse.

Metroid Prime 4: Beyond wird am 4. Dezember für die Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Einen anderen Nintendo-exklusiven Titel könnt ihr euch schon diese Woche gönnen – den entsprechenden Test dazu haben wir hier.

Quelle: YouTube / Nintendo of America