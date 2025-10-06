Nintendo Switch 2: Heißgeliebtes Horrorspiel könnte schon bald Release feiern – „wäre riesig“

Rund ein Jahr ist es nun her, da schockierte uns das schaurig-schöne Remake eines fast schon legendären Horrorspiels – im positiven Sinne, versteht sich natürlich. Nun, im Oktober 2025, schickt es sich womöglich an, schon bald auch auf der Nintendo Switch 2 für Gruselstimmung zu sorgen.

Wer es bis hierher noch nicht geahnt hat, dem helfen wir mal eben auf die Sprünge: Die Rede ist von Silent Hill 2, das am 8. Oktober 2024 und damit pünktlich zur Halloweenzeit seine Veröffentlichung feierte. Seitdem war es plattformexklusiv für die PlayStation 5 und den PC zu haben und das für ein ganzes Jahr – welches nun endet. Grund genug, dass Fans die Töpfe der Gerüchteküche zum Brodeln bringen.

Nintendo Switch 2: Schockt das Silent Hill 2 Remake schon bald auf dem Handheld-Hybriden?

Dieser Tage feiert Silent Hill 2 also den ersten Geburtstag seiner Neuauflage – und all jene, die bisher nicht in den Gruselgenuss gekommen sind, das Ende seiner PS5- und PC-Exklusivität. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns vielleicht schon bald auf einen Release auf der Nintendo Switch 2 freuen dürfen – zumindest, wenn es nach dem jüngsten Fund von Rebs Gaming (via Push Square) geht.



Den passenden Post auf Twitter seht ihr hier:

Geht es nach eben jenem, so stehen die offenen Slots für zwei zusätzliche Plattformen, die man nun entdeckt hat, für die Xbox Series X|S sowie die Nintendo Switch 2 – auch, wenn bislang keine Klarheit darüber herrscht, welche Plattformen genau gemeint sind. Auch davon, dass die Bekanntmachung schon mit dem Ende der bisherigen Plattformexklusivität eintritt, ist auszugehen.

Fans feiern auf Twitter bereits im Vorfeld der Ankündigung, liest man hier doch Wortmeldungen wie „Ich finde das besonders interessant für Nintendo. Ich könnte mich zwar irren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch nie ein Silent Hill-Spiel für eine Nintendo-Konsole gegeben hat. Ist das also eine Premiere? Das wäre riesig. Ich werde es mir für die Xbox kaufen, auf der PS5 habe ich es bereits.“ Wieder andere bringen einen Release für Linux oder das MacOS ins Gespräch.

Ob die Gerüchte Recht behalten sollen, erfahren wir also womöglich bereits am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025. Die Neuauflage des heißgeliebten Horrorspiels stieß sowohl unter Kritikerinnen und Kritikern als auch innerhalb der Spielendenschaft weitestgehend auf positive Resonanz, auch in unserem Test konnte das Silent Hill 2 Remake nahezu durchweg begeistern. Und: Ein weiterer Erfolg gelang den Schöpfenden vom Bloober Team erst ganz aktuell mit Cronos: The New Dawn, wie auch unser Test bezeugt.

