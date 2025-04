Nintendo Switch 2: Hersteller zeigt, wie kurz die Ladezeiten wirklich werden

Die Spotlight-Präsentation der Nintendo Switch 2 auf dem dazugehörigen Direct-Event liegt bereits seit einigen Tagen in der Vergangenheit. Dennoch: Der Nachfolger des überaus populären Handheld-Hybriden bestimmt weiterhin die Gesprächsthemen.

Vor allem die technischen Voraussetzungen der kommenden Konsole stehen dabei oftmals im Fokus der Diskussionen. Klar: Nintendo macht keine Rückschritte, von einer leistungsstärkeren Ausstattung ist also schon im Vorfeld der Veröffentlichung ausgegangen worden. Wie viel schneller die Switch 2 allerdings wirklich ist, demonstriert der Hersteller jetzt selbst.

Nintendo Switch 2: So viel schneller werden die Ladezeiten tatsächlich

Platz dafür fand die japanische Spieleschmiede im Rahmen des hauseigenen Treehouse-Streams, der nach der Direct-Präsentation der Nintendo Switch 2 abgehalten wurde. Hier hatte der Hersteller die Möglichkeit, sein Publikum live von der Geschwindigkeit der neuen Generation zu überzeugen. Am deutlichsten wird dies bei den Ladezeiten im Vergleich zum Vorgänger.

Um dies zu beweisen, warf man kurzerhand The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf beiden Konsolen an und startete simultan eine Schnellreise im Spiel. Diese zeigt anschließend eindrucksvoll, wie viel Ladezeit man mit der Switch 2 tatsächlich einsparen würde. Während der Kurztrip durch Hyrule auf der ursprünglichen Switch noch rund 13 Sekunden benötigte, unterbot ihr Nachfolger sie um mehr als die Hälfte und ließ uns gerade einmal läppische fünf Sekunden im Ladebildschirm schmoren.

Passend dazu: Nintendo Switch 2-Upgrade: Schlechte Nachrichten für Zelda-Fans

Dass die Nintendo Switch 2 deutlich schneller sein würde, war zwar zu erwarten, dass sie letzten Endes so schnell sein ist, mag womöglich dennoch überraschen. Natürlich hat man sich mit Breath of the Wild ein hervorragendes, hauseigenes Beispiel für den Vergleich herangezogen. Darauf, dass die Spiele, die auf einer externen Speicherkarte installiert sind, ebenfalls von den verkürzten Ladezeiten profitieren, dürfen wir derweil aber ebenso ausgehen.

Dafür sorgt der moderne microSD-Express-Slot, der wiederum eine entsprechende, kostspieligere Karte erfordert, sofern ihr den intern gegebenen Speicherplatz von 256 Gigabyte überhaupt erweitern möchtet. Natürlich ist damit nicht genug: Welche Neuerungen die Nintendo Switch 2 noch mit sich bringt, durften wir bei einer kurzen Anspiel-Session bereits selbst erfahren.

Quelle: Nintendo