Nintendo Switch 2: Hier wird sie schon jetzt verkauft

Die Nintendo Switch 2 steht im Rampenlicht der Spieleindustrie. Nicht selten erfährt ein neuer Konsolen-Release im Vorfeld reichlich Hype, doch im Falle des Nachfolgers des Handheld-Hybriden scheinen sich die Schlagzeilen fast schon zu überschlagen.

Dieses Mal geht es aber um einen ganz besonders kuriosen Umstand, der angesichts der vielen Leaks und Gerüchte wahrhaft überrascht. Denn bereits jetzt soll es möglich sein, die Nintendo Switch 2 zu kaufen – wenn auch auf kostspieligen Umwegen.

Die Nintendo Switch 2 steht schon jetzt zum Verkauf – für diese absurde Summe

Dies zumindest behauptet ein brandneuer Beitrag im Switch 2-Subreddit (via wccftech), der davon spricht, dass einige frühe Einheiten der neuen Nintendo-Konsole bereits jetzt auf dem chinesischen Schwarzmarkt zum Verkauf stehen würden. Kostenpunkt: Ungefähr 40.000 US-Dollar, also rund 38.000 Euro.

Den entsprechenden Reddit-Post seht ihr hier:

Die Quelle beläuft sich auf einen Leaker, der bereits über die Xiahongshu-Foren im vergangenen Jahr erste Bilder des Designs der kommenden Konsolengeneration veröffentlichte. Dieses Mal zeigt er Screenshots des Nachrichtenverlaufs zwischen ihm und einem Schwarzmarktverkäufer, auf denen möglicherweise entscheidende Details allerdings zensiert wurden.

Warum der Preis derartige Höhen erreicht, dürfte auf der Hand liegen – noch weiß niemand genau, wann uns die Switch 2 in diesem Jahr tatsächlich offiziell ins Haus steht und generell dürfte es ein nicht gerade ungefährliches Unterfangen sein, die Geräte an Nintendo vorbei an potenzielle Kundschaft zu bringen. Die Frage, die sich womöglich eher stellt, ist also: Wer kauft die Switch 2 für einen solch hohen Preis, wenn doch noch nicht einmal großartig etwas mit ihr anzufangen ist?

Gerüchteküche brodelt unentwegt

Eine mögliche Antwort findet sich in Peripherie-Manufakturen, die so die Möglichkeit hätten, schon im Vorfeld der Veröffentlichung frisches Zubehör zu entwickeln, welches sich nicht nur in der Theorie, sondern auch an einem echten Modell gut anfühlt. So hätte man einen möglichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die sich vor Marktstart noch mit den bloßen Maßen begnügen muss.

Wir empfehlen euch wie üblich, die geteilten Informationen mit Vorsicht zu genießen, denn womöglich löst sich die Geschichte schneller als gedacht in heißer Luft auf. Ähnlich steht es auch um ein angeblich frisches Feature der Nintendo Switch 2, welches im Rahmen eines an die Oberfläche gespülten Patents für Aufsehen sorgen konnte.

