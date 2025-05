Nintendo Switch 2: Hinweis auf neues Super Mario-Spiel – darauf haben Fans gewartet

Während der nicht mehr weit entfernte Release der Nintendo Switch 2 von angehenden Besitzer*innen abgewartet wird, vertreiben diese sich die Zeit damit, sich über bevorstehende Spiele auszutauschen, aber auch in dem sie ihren Frust über bisher nicht angekündigte Titel kundtun.

Zu den sehnlichst erhofften Veröffentlichungen, von denen auch nach den großen Showcases jede Spur fehlte, zählt unter anderem ein neuer Ableger der berühmten Super Mario-Reihe. Doch laut einem neuen Hinweis muss dieser sich wahrscheinlich nicht mehr lange mit seinem Dasein als hinter den Schrank gefallen und eingestaubt abfinden.

Nintendo Switch 2: Neuer Super Mario-Teil angeteasert

Super Mario Odyssey, das zuletzt erschienene 3D-Abenteuer des namensgebenden Klempners, war im Jahr 2017 einer der Launch-Titel der Switch 1. Verständlich also, dass viele Fans damit gerechnet hatten, die Nintendo Switch 2 würde nun acht Jahre später bei ihrem Verkaufsstart den Nachfolger im Gepäck haben. Dem ist allerdings nicht so, denn zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass Nintendo bereits alle wichtigen First-Party-Titel der Anfangszeit preisgegeben hat.

Dass so kurz vor dem Markteinzug am 5. Juni 2025 diesbezüglich noch weitere Bekanntgaben stattfinden, wäre höchst ungewöhnlich. Immerhin würde es sich das Unternehmen nicht entgehen lassen, rechtzeitig Anreize für die schon verfügbaren Vorbestellungen zu schaffen, wie beispielsweise mit dem kommenden Mario Kart World. Das heißt natürlich nicht, dass ein nächstes 3D-Mario die Konsole gar nicht mehr erreicht.

Diese Hoffnung bestärkt ein kürzlicher Bericht von CNN, in dem Nintendo of America Präsident Doug Bowser zitiert wird. „Bleibt dran. Ihr wisst, wir haben einen großen Katalog und eine lange Liste an IPs, bei denen ich sicher bin, dass sie ihren Weg auf die Plattform finden„, lautet seine Aussage, die sich CNNs Einordnung nach zu urteilen auf einen weiteren Auftritt von Maskottchen Mario in seinem natürlichen Habitat bezieht.

Kleiner Hoffnungsschimmer für neues Super Mario, aber leider nicht mehr als das

Ob es sich dabei tatsächlich um einen direkten oder indirekten Abkömmling von Odyssey handelt, ist damit nicht direkt bestätigt. Verfolgt man die Historie der Spielereihe, scheint ein solcher allerdings zumindest fällig zu sein. Am Ende des Tages gelten frische Mario-Spiele für Nintendo-Konsolen so oder so als gesicherte Sache. Warum auch sollte das Unternehmen sein Aushängeschild mit unfassbarem Wiedererkennungswert vernachlässigen. Trotzdem beruhigend nochmal zu hören, dass sich die Zahnräder im Hintergrund weiter drehen, auch wenn wir davon zurzeit noch nicht viel mitbekommen.

Neben First-Party-Titeln lässt sich die sich anbahnende Hardware-Generation natürlich auch mit Werken von Drittanbietern beliefern. Ob sich auch der neu enthüllte Shooter Marathon im Spielekatalog der Nintendo Switch 2 finden lässt, dazu hat sich Game Director Joseph Ziegler kürzlich geäußert.

Quellen: CNN