Nintendo Switch 2: Exklusiv-Titel Drag x Drive bekommt Release-Datum

Die Nintendo Switch 2 ist noch nicht übermäßig mit Exklusiv-Titeln gesegnet, wenngleich in der entsprechenden Ankündigungspräsentation im April schon mehrere Titel vorgestellt wurden. Einige – wie Donkey Kong Bananza – auch mit Release-Datum.

Andere ließen diesen bisher vermissen; wie jetzt jedoch bekannt ist, erscheint noch im Sommer das innovative Drag x Drive, das sich auf besondere Weise die neue Maus-Funktion der Nintendo Switch 2-Joycon zunutze macht.

Nintendo Switch 2: Das ist Drag x Drive

Drag x Drive ist ein Sportspiel, wie es bisher noch nicht prominent auf unseren Konsolen oder Festplatten gelandet ist – es handelt sich nämlich um Rollstuhl-Basketball. Ihr steuert einen Roboter in sehr dynamischem Sport-Rollstuhl im Team Duell mit zweimal drei Spieler*innen. Der Clou: Ihr fahrt nicht mit dem Analog-Stick oder Richtungstasten, sondern mit der Maus-Funktion der Nintendo Switch 2-Joycons.

Seht hier einen Trailer zu Drag x Drive:

Diese lasst ihr beide gleichzeitig nach vorne gleiten – etwas links und rechts von eurem Körper, ganz so, als würdet ihr die Räder eines Rollstuhls anschieben. Auch Kurven lassen sich so entsprechend in Angriff nehmen, wenn ihr nur einen der Joycons bewegt und den anderen ein wenig einschlagt. Für viele wahrscheinlich ein ungewohntes Feeling – dass dieses Feature zusammen mit dem neuartigen Spielkonzept jedoch clever kombiniert ist, lässt sich nicht bestreiten.

Dank der Bewegungssteuerung der Joycons könnt ihr den Ball werfen und passen und sogar spektakulär dunken, nutzt ihr die praktisch nahe der Körbe angebrachten Rampen. Auch Pässe anfordern könnt ihr, wenn ihr mit dem Joycon wedelt und euer Rollstuhl-Robo dann erwartungsvoll winkt.

Drag x Drive erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 am 14. August und ist für 19,99 Euro nur als Download-Version im eShop verfügbar. Ein weiteres kurzweiliges Sportspiel, in dem ihr in schnellen Matches kleine Teams bildet, ist Rematch. Warum dies von sich Reden macht und was dort noch fehlt, könnt ihr in unserem Test lesen.

