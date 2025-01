Nintendo Switch 2: Innovatives Feature der Joy-Cons überrascht – Trailer scheint es zu bestätigen

Die Katze ist endlich aus dem Sack: Die Nintendo Switch 2 wurde mit einem ersten First Look-Trailer jüngst der Welt präsentiert, nachdem zahlreiche Leaks und Gerüchte die Überraschung in den vergangenen Wochen ohnehin torpedierten.

Tatsächlich stellten sich viele der ursprünglich spekulativ gehaltenen Informationen als der Wahrheit entsprechend heraus: Die magnetischen Joy-Cons, das ungefähre Design und auch die Farben der Switch sind wie zuvor vermutet beschaffen. Ein wiederum weiteres, innovatives Feature, dürfte dennoch für viele unvorhergesehen kommen.

Nintendo Switch 2: Werden die Joy-Cons jetzt zur Maus?

Wie es im bereits angesprochenen Trailer wirkt, könnten sich die Joy-Cons – also die Controller der Nintendo Switch 2, die auch schon bei ihrem Vorgänger das standardmäßige Eingabegerät darstellten – womöglich über eine Art Mausfunktionalität freuen.

Darauf lässt zumindest ein kurzer Part im Präsentations-Trailer des bevorstehenden Handheld-Hybriden, dessen Release noch für dieses Jahr angepeilt wird, schließen. Man zeigt uns die Joy-Cons, wie sie plötzlich im Eiltempo über einen glänzenden Untergrund gleiten, ganz als würde es sich um eine moderne Maus für den Computer oder den Laptop handeln.

Danach heften sie sich via Magnetmechanismus wieder an die kleine Konsole, um nahezu nahtlos ihre ursprünglichen Aufgaben und Funktionen zu erfüllen. Zwar wurde schon im Vorfeld im Rahmen eines Leaks, welches von einem optischen Sensor an der Seite eines Joy-Cons gewusst haben wollte, gesprochen. Neben Abwärtskompatibilität, Display-Panel-Diskussionen und den zahllosen weiteren Gerüchten ging es aber mehr oder minder unter.

Dass es das Feature nun tatsächlich in die finale Ausführung geschafft hat, dürfte nicht nur überraschen, sondern vor allem Strategie- und Shooter-Sympathisanten entzücken. Und auch für die Titel, die ihr üblicherweise mit den beiden Analogsticks unter den Daumen gewohnt seid, eröffnen sich so ganz neue Möglichkeiten. Wir sind gespannt, womit uns die japanische Spieleschmiede noch überrascht – eine eigene Nintendo Direct rund um die Switch 2 steht immerhin bereits vor der Tür.

Quellen: YouTube / Nintendo of America