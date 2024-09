Nintendo Switch 2: Insider liefert frische Hinweise auf das wohl meistgewünschte Feature

Die Nintendo Switch 2, wie der Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden derweil noch inoffiziell geschimpft wird, kommt immer näher. Und mit ihm auch der Wunsch nach einer Antwort darauf, wie es um die Abwärtskompatibilität zum Vorgänger steht.

Hoffnung macht vor allem der Umstand, dass Nintendo bei vorherigen Konsolengenerationen für ein derartiges Feature gesorgt hat. Und auch die Gerüchte seitens einiger Industrie-Insider stimmen durchaus positiv, wie auch die neuesten von ihnen.

Nintendo Switch 2: Neue Konsolengeneration angeblich abwärtskompatibel

Vertraut man den jüngsten Gerüchten rund um das mit Spannung erwartete Gerät, so wird es auch dieses Mal eine Abwärtskompatibilität mit sich bringen. Wie Branchenkenner Nate the Hate nun behauptet, soll die Nintendo Switch 2 „Support für Abwärtskompatibilität“ bieten (via VGC). Dabei schließt er sich einigen in der Vergangenheit getätigten Behauptungen an, die zu Beginn des Jahres an die Oberfläche gespült wurden.

In jenen erklärte schon Peripheriehersteller Mobapad, dass sich Interessierte auf eine derartige Funktion mit dem Nintendo Switch-Nachfolger – wie Nintendo ihn selbst noch ganz behutsam und offiziell zur aktuellen Stunde bezeichnet – einstellen können dürfen. So stellt die japanische Spieleschmiede schon selbst einen direkten Bezug zwischen beiden Konsolen her – ein weiteres Zeichen, dass auch auf technischer Ebene eine Verbindung bestehen könnte.

Doch auch an anderer Stelle brodelt die Gerüchteküche: Womöglich könnte uns noch im September eine Switch 2 vorgestellt werden. David Gibson, seines Zeichens Senior Analyst bei MST Financial, versorgt uns derweil mit einem Detail in der Entwicklung, die niemandem sonst aufgefallen zu sein scheint. So scheint es, als habe Nintendo-Assembler Hosiden viel Geld für seinen Hauptkunden in die Hand genommen.

Von jenem habe man wohl Produktionsanlagen und Automatisierungen im Unterhaltungsbereich auf den Weg gebracht. Gibson rechnet mit Neuigkeiten im September und der Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration seitens Nintendo im kommenden März 2025. Schon zuvor ließ das Unternehmen durchblicken, dass man durchaus Interesse daran habe, bereits bestehende Systeme inklusive Accounts mit der Nintendo Switch 2 übernehmen zu wollen. So scheint es immer realistischer, dass auch eine Abwärtskompatibilität mit der alten Generation reine Formsache bleibt.

Quellen: VGC