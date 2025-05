Nintendo Switch 2: Jetzt gibts neue Details zu einem erstmaligen Feature

Nintendo hat Fans eine ganze Weile lang zappeln lassen, was die Enthüllung des zuvor mysteriösen C-Knopfs der Nintendo Switch 2 angeht. Erstes offizielles Bildmaterial zu der neuen Konsole zeigte ihn bereits, jedoch ohne Beschriftung.

Mittlerweile wissen wir ganz genau, wofür das nicht länger geheim gehaltene C steht, nämlich für Chat. Der so benannte Button öffnet die Sprachverständigung über ein eingebautes oder externes Mikrofon und unterstützt außerdem auch Facecam. Welche Tricks das Feature darüber hinaus im Gepäck hat, ist nun offengelegt worden.

Nintendo Switch 2: GameChat kann mehr als nur Ton und Bild übertragen

Das generelle Konzept von Sprachverständigung beim Spielen ist mitnichten neu und beispielsweise auf der PlayStation schon lange integriert. Nintendo hat die Option neben dem gemeinsamen Zocken auch miteinander zu sprechen bisher lediglich per zusätzlicher App bereitgestellt. Ausnahmefälle sind dabei Games mit eigenen Servern wie Fortnite, deren spieleigener Sprachchat sich per separatem Headset ansteuern lässt. Ein Super Mario Party Jamboree aber zum Beispiel bietet auf der Switch 1 keine Option, sich mit Mitspieler*innen auf anderen Konsolen zu unterhalten. Auf der Nintendo Switch 2 soll sich diese jedoch finden.

Es ist dabei nicht nur reine Sprache, die übertragen werden kann, wie neu aufgetauchte Informationen nahelegen. Der BluSky-Account OatmealDome hat dazu ein Video geteilt, in welchem eingegebener Text in eine synthetische Stimme umgewandelt wird. Ein weiterer Beitrag desselben Accounts präsentiert einen Screenshot, augenscheinlich aus einem anderen Abschnitt des zuvor geposteten Videos, der live Transkription des Gesagten verspricht. In einem Fenster am rechten Rand des Bildschirms ist ein zugehöriger Chatverlauf zu sehen.

Lesetipp: Geheimes Feature der Nintendo Switch 2 eröffnet frische Möglichkeiten

Wer den GameChat nutzen kann

Für sprachlose und oder gehörlose Menschen bieten diese Tools einen einfachen Zugang zu dem bereitgestellten Kommunikationskanal, aber es sind auch andere Vorteile denkbar, wie etwa die Nutzung in Räumlichkeiten, in denen man ungern laut reden will. Für die Texteingabe wäre außerdem eine anschließbare USB-Tastatur vonnützen, welche zwar nicht bestätigt ist, im Falle der ersten Switch aber immerhin schon existiert.

Wer auf der nächsten Konsolengeneration chatten möchte, ob über Sprache oder Text, kann sich noch bis zum 31. März 2026 frei damit austoben. Ab dann ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft notwendig, um das Feature freizuschalten. Was passiert, wenn ihr danach den C-Knopf der Nintendo Switch 2 betätigt, wissen wir bisher nur im Groben.

