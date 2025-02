Nintendo Switch 2: „Gut für die Spieler“ – Warum jetzt sogar der Xbox-Chef aufgeregt ist

Die Nintendo Switch 2 steht nicht nur bei Fans der japanischen Spieleschmiede hoch im Kurs. Auch bei Microsoft scheint man sich auf die kommende Konsolengeneration zu freuen – zumindest, wenn es nach den Xbox-Chefs geht.

Schon Phil Spencer äußerte sich in der jüngeren Vergangenheit zuversichtlich, dass man planen würde, die Switch 2 softwareseitig zu unterstützen, wenn sie denn endlich erscheinen würde. Und nun schließt sich ein weiteres hohes Tier seinen Worten an.

Der Grund für die Aufregung ist wohl schnell zusammengefasst: Seitdem Microsoft seine First Party-IPs nicht mehr Xbox-exklusiv anbietet, sondern sie im Rahmen einer Multiplattformstrategie auch auf andere Systeme hievt, ist natürlich auch der Handheld-Hybrid der japanischen Konkurrenz interessant für das Unternehmen. Kein Wunder also, dass dies auch für die bislang lediglich für dieses Jahr angekündigte Nintendo Switch 2 gilt.

So kommt es, dass der Leiter der Xbox Game Studios, Craig Duncan, besagte Strategie noch einmal für die Zukunft ausführt und klarstellt, was er speziell von den technischen Innovationen des Mario-Konzerns hält. Während eines Updates erklärte er beispielsweise, wie „cool“ er allein die Ankündigung der Switch 2 fand und dass er stets „neugierig und aufgeregt“ sei, „was Nintendo macht“.

Das komplette Xbox Game Studios Update seht ihr hier:

Vor allem denke er, dass die Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf anderen Plattformen ein Gewinn für Spielerinnen und Spieler ebenso wie für seine Teams ist, wie er noch einmal ganz konkret festhält:

„Ich denke, es ist gut für die Spieler, es ist gut für unsere Studios, unsere Studios machen großartige Spiele und wir wollen diesen Spielen die Chance geben, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Ich denke sogar an die Zeit zurück, als ich als Studiochef den Hut für Sea of Thieves aufhatte und Sea of Thieves auf mehreren Plattformen spielen konnte, weil wir in der Lage waren, Barrieren zu beseitigen, damit diese Spieler zusammen spielen konnten… Ich denke einfach, es ist gut für die Spieler, es ist gut, dass unsere Spiele mehr Orte erreichen.“

Craig Duncan