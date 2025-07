Nintendo Switch 2: Jetzt warnen frustrierte Fans – „konnte die Konsole nicht einmal halten“

Während die meisten Spielerinnen und Spieler sich nach wie vor an der Nintendo Switch 2 erfreuen, sorgt sie bei so manchem auch für Frust. Grund dafür ist ein besorgniserregendes Problem, auf welches nun innerhalb der Community aufmerksam gemacht wird.

Denn während draußen an der frischen Luft die Temperaturen zu neuen Höchstwerten ansteigen, sorgt auch die Hitzeentwicklung im Nachfolger des Handheld-Hybriden für schwitzige Finger und erhitzte Gemüter. Dass Nintendo selbst davon im Vorfeld so gar nichts geahnt haben will, ist eher unwahrscheinlich – dafür spricht ein technisches Detail.

Nintendo Switch 2: Fans genervt – „kann man nicht lange spielen“

So kommt es, dass der Hersteller bereits in weiser Voraussicht einen Lüfter im Dock der Nintendo Switch 2 verbaut hat, der vorab darauf schließen ließ, dass sich die Hitzeentwicklung der neuen Konsolengeneration verstärkt haben dürfte – logisch, immerhin ziehen die technisch anspruchsvolleren Games auch mehr Leistung. Dass es dabei zu einer Überhitzung des Geräts kommen würde, ist dem Hersteller offenbar entgangen und sorgt nun für Diskussionen und enttäuschenden Erfahrungen mit dem viel zu heißen Handheld.

Einigen Spielerinnen und Spielern aus Japan zufolge überhitzen ihre Konsolen tatsächlich bis zu einem Punkt, an dem sie unbenutzbar werden – sei es aufgrund von Crashes oder schlicht und einfach deshalb, weil sich das Gerät nicht mehr vernünftig anfassen lässt, ohne dabei für verbrannte Finger zu sorgen (via Nintendo Soup).

Auch spannend: Nintendo Switch 2: Nutzer empört über dreiste Masche im eShop – „so kauft niemand dein Spiel“

Gleich mehrere Nutzer*innen berichten auf Twitter davon, so schreibt beispielsweise @x1010_q: „Switch 2 überhitzt. Zu stark, ich konnte die Konsole nicht einmal halten. Ohne einen Lüfter kann man nicht lange spielen“. Währenddessen erklärt @JPSjxSmUMy170: „Switch 2 überhitzt; das Lüftergeräusch ist nervig„.

Es ist jedoch nicht ganz unbestritten, ob die Nintendo Switch 2-Konsolen in diesen Fällen tatsächlich überhitzen – oder das Problem einer anderen Ursache zugrunde liegt. Wie der Tweet von @p_typhoon zeigt, wird lediglich erwähnt, dass der „Lüfter durchdreht“, nachdem Rune Factory: Guardians of Azuma abstürzt. Der Auto-Save hätte ihn gerettet, nachdem das Spiel zunächst einfror und er keine Kontrolle mehr über seinen Charakter oder das Menü hatte.

Nintendo warnt vor hitzigen Außentemperaturen

Wichtig bleibt natürlich, auch die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen, denen ihr eure Switch 2 aussetzt. Der Hersteller selbst riet erst kürzlich dazu, die Nintendo Switch 2 nicht bei zu heißen oder zu kalten Temperaturen zu betreiben, sie nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufzubewahren sowie darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen des Docks nicht abgedeckt oder blockiert werden.

Nintendo ist sich des potenziellen Problems also sehr wohl bewusst. Dass die Konsole nach einer Zeit eine stärkere Wärmeentwicklung aufweist, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Dennoch: Von Überhitzungen können wir aus der Redaktion derweil nicht berichten, es bleibt also zu hoffen, dass es sich hierbei um extreme Einzelbeispiele handelt. Derweil macht die Nintendo Switch 2 mit einem Zubehör wohl Probleme, wie es an anderer Stelle heißt.

Quellen: Nintendo Soup, Twitter / @x1010_q, @JPSjxSmUMy170, @p_typhoon