Nintendo Switch 2: Klare Ansage zu kommendem Exklusivtitel begeistert Spieler – „er weiß, was die Fans wollen“

Nach Mario Kart World und Donkey Kong Bananza stehen in Kürze die nächsten Exklusivspiele für die Nintendo Switch 2 auf der Fußmatte: Nach Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auch Kirby Air Riders.

Passend dazu hat Masahiro Sakurai, Schöpfer des pinken Maskottchens und sonst natürlich bekannt als Verantwortlicher für die Super Smash Bros.-Reihe, nun ein weiteres Showcase abgehalten. Darin geht er nicht nur auf die Mechaniken des Spiels ein und stellt neue Charaktere vor, sondern macht auch eine klare Ansage, die viele Fans gefreut hat.

Nintendo Switch 2: Kirby Air Riders bekommt keine DLCs – „Alle Inhalte sind hier“

Wer zuletzt mit der DLC-Politik bei Nintendo Switch 2-Spielen wie Donkey Kong Bananza oder Pokémon-Legenden: Z-A unzufrieden war, muss sich bei Kirby Air Riders nämlich keine Sorgen machen, wie Sakurai persönlich am Ende des anderthalbstündigen Live-Streams klarstellte. Ab 1:28:41 teilt er einige Schlussgedanken zu seinem Herzensprojekt, bedankt sich schon jetzt für die Unterstützung beim Vorgänger und erklärt, dass keine DLCs geplant sind:

„Nur zu eurer Info: Wir haben keine zusätzlichen Inhalte geplant. Alle Inhalte sind hier. Ich habe auch nicht vor, diese Reihe fortzuführen. Alles, was ich hatte, habe ich direkt in dieses Spiel gesteckt. Lasst euch diese Gelegenheit also nicht entgehen“, verrät die Branchen-Legende. In den Kommentaren trifft das wenig überraschend auf äußerst positive Resonanz, Fans bejubeln die klare Kante.

„Sakurai ist halt einfach King. Er weiß, was die Fans wollen und er bringt es auch“, heißt es dort unter anderem. Auf die Frage, warum der Nintendo Switch 2-Titel schon jetzt so einen Aufwind genießt, antwortet ein*e Spieler*in: „Der [Sakurai] packt alles rein, was nur irgendwie geht, macht keine Kompromisse, denkt jeden Modus, jeden Charakter, jedes Fahrzeug genau durch und schafft es, immer wieder zu überraschen. Man merkt an seinen Spielen, wie wirklich in jedem Detail sehr viel Liebe steckt.“

Die Freude ist also groß, obwohl Fans noch fast ein Monat vom Release von Kirby Air Riders trennt. Bis zum 20. November könnt ihr euch dann unter anderem mit den zwei kostenlosen Testwochenenden trösten, zu denen wir euch an anderer Stelle alle wichtigen Infos liefern. Währenddessen wurde die Nintendo Switch 2-Version eines echten Krachers gerade erst verschoben.

