Nintendo Switch 2: Konsole könnte nach Release noch teurer werden – aus diesem lächerlichen Grund

Die Nintendo Switch 2 erscheint in weniger als einem Monat und die Vorbesteller-Phase läuft, wie man es angesichts des Erfolgs der Vorgängerkonsole hätte erwarten können, chaotisch.

Schon jetzt ist der am 5. Juni kommende Handheld-Hybrid vielerorts ausverkauft, Nintendo selbst gab an, dass man mit der Produktion möglicherweise nicht hinterherkomme. Der stolze Preis von 469,99 Euro, obwohl heiß diskutiert, scheint die Leute also nicht vom Kauf abzuhalten. Möglicherweise ist jetzt aber auch der wortwörtlich günstigste Zeitpunkt.

Nintendo Switch 2: Trump könnte für nachträgliche Preiserhöhung sorgen

Denn wie Nintendo-Präsident Shuntarō Furukawa gegenüber Yahoo News (danke für die Übersetzung an den Twitter-Nutzer @Genki_JPN) verkündete, könnte die Nintendo Switch 2 nach dem Release tatsächlich teurer werden: „Aktuell ist es die höchste Priorität, die Switch 2-Hardware schnellstmöglich zu verbreiten“, gab er zwar zu Wort, was natürlich Sinn ergibt, um eine gute Basis für kommende Spiele aufzubauen.

Er fuhr allerdings fort: „Wenn sich die Annahmen bezüglich der Zölle drastisch verändern, möchten wir über Preisanpassungen nachdenken, und diese nach der Berücksichtigung vieler Faktoren implementieren.“ Damit bezieht sich Furukawa natürlich auf die vom US-Präsidenten Donald Trump angeordneten Zölle, die dazu dienen sollen, dass wieder mehr in den USA produziert statt importiert wird.

Bislang geht Trumps Plan nicht auf, denn das Aufbauen inländischer Produktionsketten dauert Zeit, während die Zölle schon jetzt dafür sorgen, dass ausländisch hergestellte Waren teurer werden. Die Befürchtung, dass es langfristig keine Besserung geben wird, hat offenbar auch Furukawa, weshalb er eine Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 andeutet. Zuvor hatte man bereits kurzzeitig die Vorbesteller-Phase in den USA ausgesetzt, um zu überprüfen, ob der verkündete Preis nicht schon angepasst werden müsste.

Ob die Nintendo Switch 2 dann tatsächlich nach ihrem Release teurer wird und ob auch wir das hier in Europa beziehungsweise Deutschland zu spüren bekommen, bleibt abzuwarten. Angesichts der jüngsten Preiserhöhung der Xbox und der bereits zweiten der PlayStation 5 wäre ein solches Vorgehen aber mindestens denkbar. Und dass beispielsweise die PS5 ohne Laufwerk bei uns, aber nicht in den USA teurer geworden ist, um die Zölle auszugleichen und gleichzeitig einen der stärksten Märkte von Sony nicht zu verprellen, lässt Schlimmes befürchten.

Quelle: Yahoo News, Twitter /@Genki_JPN