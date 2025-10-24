Nintendo Switch 2: Kommenden Exklusivhit kostenlos testen – aber nur für kurze Zeit

Die Nintendo Switch 2 hat noch kein halbes Jahr auf dem Buckel, baut sich jedoch nach und nach eine durchaus respektable Bibliothek mit Exklusivtiteln auf.

Nach Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und bald Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ist dann die von Masahiro Sakurai geschaffene pinke Knutschkugel an der Reihe: Kirby Air Riders erscheint am 20. November und bekam gestern die zweite große Direct spendiert. In der gab es vor allem für noch unschlüssige Fans gute Nachrichten.

Nintendo Switch 2: Kirby Air Riders lockt mit kostenlosen Wochenenden

Bevor das Sequel zum Game Cube-Racer auf der Nintendo Switch 2 eintrudelt, könnt ihr nämlich zwei Wochenenden lang kostenlos Probe fahren. Die genauen Termine findet ihr weiter unten, es gibt aber ein paar Dinge zu beachten. Um wirklich alles aus der Gratis-Version herauszukitzeln, benötigt ihr nämlich nicht nur die Konsole, sondern auch eine stabile Internetverbindung und eine Online-Mitgliedschaft.

Irgendwo logisch, schließlich findet der City Trial gegen bis zu 15 andere Spieler*innen statt – ist also online. Immerhin: Die Fahrschule und die Air Ride-Modi könnt ihr auch ganz ohne kostenpflichtiges Abo ausprobieren. Bringt euch ersteres die Steuerung und grundlegende Mechanik bei, könnt ihr das Gelernte in letzterem gleich umsetzen – auch offline, und mit einer Vielzahl an Fahrer*innen und Vehikeln, wie man auf der offiziellen Website verrät.

Nun aber endlich zu den Zeiten, in denen ihr Kirby Air Riders gratis testen dürft:

Samstag, 8. November, 09:00 – 15:00

Sonntag, 9. November, 01:00 – 07:00

Sonntag, 9. November, 16:00 – 22:00

Samstag, 15. November, 09:00 – 15:00

Sonntag, 16. November, 01:00 – 07:00

Sonntag, 16. November, 16:00 – 22:00

Übrigens: Der Fahrschul-Modus steht auch außerhalb der Zeiten zur Verfügung. Habt ihr den Nintendo Switch 2-Exklusivtitel bereits vorbestellt und wollt an der Probe-Version nur teilnehmen, weil ihr den 20. November nicht mehr abwarten könnt, erwartet euch außerdem ein netter Bonus in Form eines Cowboy-Huts.

Lesetipp: Hier geht’s zum Test vom ursprünglichen Kirby Air Ride

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Kopfbedeckung ist leider nicht in das vollständige Spiel übertragbar, schmückt also nur während der zwei aufgeführten Wochenenden die rosa Rübe. Was wir derweil vom kommenden Fun-Racer halten, verraten wir euch in unserer Vorschau zu Kirby Air Riders.

Quelle: Nintendo