Nintendo Switch 2: Neues Action-Adventure kommt bei den Fans gut an – bringt „frischen Wind ins Genre“

In den letzten beiden Wochen gab es zwei von Nintendo veranstaltete Showcases, in denen neue Spiele von Partner- und Indie-Studios vorgestellt wurden, die für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger in Planung sind. Nicht alle Fans verfielen im Vorfeld in Jubelarien, hätten sie doch lieber Infos zu Titeln aus Nintendos Portfolio gehabt.

Und auch wenn sich im Nachhinein einige negative Stimmen bestätigt fühlten, gab es durchaus einige Titel, die für eine Überraschung sorgten und bei Genre-Fans Anklang fanden. Ein Spiel bekam gar sofort eine Demo-Version spendiert, die bereits heiß diskutiert wird.

Nintendo Switch 2: Demo zu The Adventures of Elliot erfreut RPG-Fans

Besagtes Spiel hört auf den sehr langen und doch irgendwie generischen Namen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales und dürfte besonders Fans von Rollenspielen wie Octopath Traveler munden (welches auf der Präsentation gleich im Anschluss die Ankündigung eines neuen Ablegers auf der Nintendo Switch 2 erfuhr). Kein Wunder, steckt doch auch hier die renommierte Rollenspiel-Schmiede Square Enix dahinter, die dem neuen Titel einen schicken 2D-HD-Look spendiert.

Dieser feierte spätestens mit Octopath Traveler 2018 seinen Durchbruch und ist seitdem gern genutztes Stilmittel in Rollenspielen und JRPGs. The Adventures of Elliot versteht sich jedoch mehr als ein Action-RPG mit Echtzeitkämpfen – wodurch der Titel vielleicht ein bisschen mehr heraussticht. Erste Erfahrungsberichte mit der Demo lesen sich auf jeden Fall positiv. „Sie stellt heraus, dass das Spiel viel Potenzial für Tiefe hat“, schreibt TheDoctorDB, der oder die einen Thread im Nintendo-Subreddit erstellt hat.

Zu diesem kommt hier hier:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bis auf ein paar gewöhnungsbedürftige Details habe TheDoctorDB es geliebt „Es fühlte sich richtig gut an, es zu spielen.“ Viele andere pflichten bei. „Ich mochte es mehr als genug, um es sofort bei Release zu kaufen“, schreibt MattJ1991, und selbst MikkelR1, der normalerweise „kein großer Fan solcher Games“ sei, habe es „absolut geliebt“. Flonkerton_Scranton resümierte: „Ein fantastisch frischer Wind in dem Genre.“

Lest auch: Octopath Traveler 0 für die Nintendo Switch 2 angekündigt

Kettensichel top, Fee Flop

„Mehr RPGs sollten dich wissen lassen, wann du bereits mit einem NPC gesprochen hast“, hebt BigPete_A6 einen Aspekt besonders hervor. „Und die Kämpfe mit der Kettensichel haben Spaß gemacht.“ Natürlich gab es auch kritische Stimmen: So sei allein die begleitende Fee ein Faktor, der das Spiel ruinieren kann, meint Best_Big_2184. Zudem versuche das Spiel, zu sehr ein 2D-Zelda zu sein, ohne aber die Rätsel oder eine spannende Oberwelt zu präsentieren, befindet OoTgoated.

Die Demo für The Adventures of Elliot: The Millennium Tales kann kostenfrei im Nintendo-Store heruntergeladen werden. Erscheinen soll das Spiel in 2026. Bereits jetzt sind diese neuen Spiele für die Nintendo Switch 2 verfügbar.

Quellen: Reddit / TheDoctorDB, MattJ1991, MikkelR1, Flonkerton_Scranton, BigPete_A6, OoTgoated