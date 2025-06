Nintendo Switch 2: Kommt dieser beliebte Horror-Hit auf die Konsole? Entwickler fällt eindeutige Entscheidung

Noch 2021 kam der erste Teil eines beliebten Horrorspiels auf den ursprünglichen Handheld-Hybriden, nun fragen sich Fans, ob dieser es wohl auch auf die Nintendo Switch 2 schafft. Dazu gibt der Entwickler hinter dem Franchise – Techland – nun Auskunft.

Die Rede ist von Dying Light – einem populären Zombie-Hit, der sich jüngst über ein brandneues Update mit dem Namenszusatz Retouched freuen durfte. Dieses verbessert die Visuals und den Sound des Schockers. Optimal also eigentlich, um auch auf dem Nachfolger der kleinen Konsole eine gute Figur abzugeben… oder etwa nicht?

Kommt Dying Light auf die Nintendo Switch 2? Das sagt Entwickler Techland

Nicht, wenn es nach dem polnischen Entwicklungsstudio geht. So bestätigte Techland in einem Statement gegenüber IGN nun, dass das Dying Light: Retouched-Update nicht auf die Switch kommen wird. Weiter noch verriet man auch seine Pläne für Dying Light hinsichtlich einer Portierung für die Nintendo Switch 2. Ein solcher sei ebenso wenig geplant, denn Techland würde nicht an einer neuen Version des Spiels für die aktuelle Konsolengeneration arbeiten.

„Wenn es um eine Switch 2-Portierung des ursprünglichen Dying Light geht, haben wir im Moment keine Pläne“, so der Entwickler. Franchise-Fans bleibt also lediglich der Griff zur ersten Version des Titels, die via Abwärtskompatibilität glücklicherweise auch auf der Switch 2 läuft. Stattdessen konzentriere man sich intern auf den Launch von Dying Light: The Beast im August, der für die PS5, Xbox Series-Konsolen sowie den PC geplant ist.

Auch spannend: Nintendo Switch: Diese 5 Spiele sind erst ab 18+

Dying Light-Chef Tymon Smektala erklärte jüngst gegenüber Wccftech, dass man es „lieben“ würde, The Beast auch auf die Switch 2 zu hieven. Allerdings hätte man derzeit nichts Handfestes parat, was man ankündigen könne. Mit dem gerade erst erschienene Retouched-Update können sich Fans immerhin auf der PS4, der PS5, der Xbox One und der Xbox Series X|S sowie dem PC und somit auf reichlich unterschiedlichen Plattformen vergnügen, wenn auch Nintendos Konsolenbesitzerinnen und -besitzer das Nachsehen haben.

Ein anderer Titel hingegen erscheint ganz exklusiv für die Nintendo Switch 2 und seit Neuestem wissen wir auch, wann Drag x Drive seinen Release feiern soll.

Quellen: IGN, Wccftech