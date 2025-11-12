Switch 2: Nintendo erklärt kontroverses Feature, Fans hassen es noch mehr – „eine absolute Frechheit“

Alles in allem kommt die Nintendo Switch 2 ziemlich gut an, zumindest wenn man einen Blick auf die bisherigen Verkaufszahlen des Nachfolgers zum 2017 erschienenen Handheld-Hybriden wirft.

Eine Sache stört Fans jedoch schon von Anfang an und die betrifft nicht das Gerät selbst, sondern die Spiele, zumindest einen Großteil davon. Vor allem Drittanbieter setzen darauf: Die sogenannten Game Key Cards, bei uns als Softwareschlüssel-Karten bekannt. Nun will Nintendo das „Feature“ noch einmal erklären – und stößt abermals auf vehementen Widerstand.

Nintendo Switch 2: Neues Video erklärt Game Key Cards…

Gestern veröffentlichte man auf allen YouTube-Kanälen von Nintendo ein Video mit dem Titel „So werden Softwareschlüssel-Karten auf Nintendo Switch 2 verwendet“. Knapp zwei Minuten ist es lang und hat nach fast sechs Monaten die Aufgabe, euch das Konzept der Game Key Cards näherzubringen und eventuell mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Die belehrende Stimme und die nach einer Mischung aus Kindergarten und Psychiatrie klingende Musik dürften dabei wenig helfen.

Hier könnt ihr euch selbst überzeugen:

Trotzdem noch einmal kurz und knapp: Game Key Cards sind physische Spiele-Cartridges, auf denen sich jedoch so gut wie keine Daten befinden. Steckt ihr sie in eure Nintendo Switch 2, könnt ihr deshalb den benötigten Download starten und besagten Titel danach spielen, auch ohne aktive Internetverbindung. Außerdem lässt sich das Spiel so auch auf andere Konsolen herunterladen, sprich ausleihen.

Es bleibt das Problem bestehen: Sollten die Server irgendwann mal offline gehen (was angesichts der Vergangenheit nun wirklich keine Überraschung wäre), verwandeln sich noch nicht installierte Spiele auf Game Key Cards in wertlosen Plastikmüll, denn dann könnt ihr die benötigten Daten nicht mehr herunterladen. Keine Überraschung also, dass Fans in den Kommentaren erneut ungehalten reagieren.

…und wird von Fans auseinander genommen

Nahezu Standard für die Nintendo Switch 2, werden Game Key Cards bereits seit der ersten Ankündigung von vielen Spieler*innen kritisiert. Egal ob auf Social Media, in einer jüngsten Umfrage oder unter diesem Video. Uni-35-ttv schreibt beispielsweise: „Nintendo hat uns endlich ihre langersehnten Game KeyCards gebracht, nach denen niemand gefragt hat.“ Und Sonic1992j schließt sich an: „Das ist eine absolute Frechheit! Was passiert, wenn die Server in der Zukunft abgeschaltet werden?“

Johnnie2887 wünscht sich: „Schafft diese Key Cards bitte endlich ab und stellt vernünftige Optionen für vollwertige physische Medien bereit!“ Er sieht als Problem, dass die Game Key Cards das schlechteste von beiden Welten sind, denn es sind zwar echte Cartridges, die ohne Download jedoch völlig nutzlos sind, also weder die Vorteile von digitalen noch von physischen Spielen bieten.

Wie Nintendo weiter damit umgeht und ob sie sich doch noch eine andere Lösung einfallen lassen, bleibt abzuwarten. Stand jetzt drängt man viele Fans jedenfalls eher in Richtung digitale Games – aber vielleicht ist ja auch genau das die Idee dahinter. Eines der Beispiele für Game Key Cards im Video war übrigens Pokémon Pokopia, zu dem erst gestern bekannt wurde, wie und wann es für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Quelle: YouTube /Nintendo DE