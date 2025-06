Nintendo Switch 2 kostenlos ausprobieren – hier ist es schon bald möglich

Nach acht langen Jahren ist es endlich soweit und die Nintendo Switch 2 löst die Vorgänger-Konsole ab: Ab dem 5. Juni könnt ihr, sofern ihr das Gerät erfolgreich vorbestellt oder Glück im Fachhandel habt, losspielen.

Fällig werden 469,99 Euro; 509,99 Euro, wenn ihr das Bundle mit Mario Kart World nehmt. Seid ihr noch unsicher, bekommt ihr in Kürze allerdings die Gelegenheit, die Nintendo Switch 2 kurz nach Release noch einmal völlig kostenlos auszuprobieren und braucht dieses Mal dafür keine exklusive Einladung.

Nintendo Switch 2: Gratis auf der Dokomi Mario Kart World spielen

Wie Nintendo in einer Pressemeldung mitteilte, wird das Unternehmen auf der vom 6. bis 8. Juni in Düsseldorf stattfindenden Dokomi zugegen sein. Jedes Jahr lockt die Messe Japan-Begeisterte mit einem vollen Programm und vielen Ständen rund um Cosplay, Anime, Manga und Gaming. Entsprechend könnt ihr vor Ort auch die Nintendo Switch 2 ausprobieren und einige der für den Handheld-Hybrid kommenden Spiele erleben – natürlich völlig kostenlos.

Star der Show dürfte das ebenfalls am 5. Juni erscheinende Mario Kart World sein, schließlich warten Fans bereits seit elf Jahren auf einen neuen Titel der Racing-Reihe. Mit am Start sind aber auch die Nintendo Switch 2-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die auf der neuen Konsole in butterweichen 60 FPS laufen, wie wir bereits in unserer Vorschau feststellen konnten. Auch die Nintendo Switch 2 Welcome Tour, in der ihr das Gerät spielerisch kennenlernen dürft, steht auf der Dokomi zur Verfügung.

Diese Spiele sind noch vor Ort

Nintendo selbst lädt euch dann noch mit Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV dazu ein, die neue Kamera und den frischen Spielmodus auszutesten, bevor ihr euch dafür oder dagegen entscheidet, die erweiterte Version, die am 24. Juli erscheint, zu kaufen. Aber auch Titel von Drittanbietern sind auf der Messe für japanische Popkultur zugegen: Koop-Granate Split Fiction beispielsweise, Prügelsause Street Fighter 6 sowie Hogwarts Legacy wollen auf der Nintendo Switch 2 glänzen.

Auf Retro-Fans wartet dann noch die Möglichkeit, mit den GameCube-Klassikern F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker sowie Soul Calibur 2 eine nostalgische Reise in die Vergangenheit anzutreten. Während ihr alle genannten Spiele und die Switch 2 kostenlos ausprobieren könnt, müsst ihr für ein Ticket zur Dokomi allerdings in die Tasche greifen, die Messe selbst ist nämlich nicht umsonst.

Wolltet ihr jedoch ohnhein vorbeischauen, bietet sich natürlich ein kurzer Besuch bei Nintendos Stand an. Falls ihr schon jetzt wissen wollt, was der Handheld-Hybrid auf dem Kasten hat und ob sich eine Reise zur Dokomi nach Düsseldorf lohnt, werft doch einen Blick auf unsere Vorschau zur Nintendo Switch 2.

