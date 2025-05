Nintendo Switch 2: Kostenlose Überraschung – diese Spiele bekommen großes Update

Auf der Nintendo Switch 2 könnt ihr euch dank Abwärtskompatibilität nicht nur auf neue Spiele stürzen, sondern auch „alte Schinken“ von der Vorgängerkonsole auspacken. Manche von ihnen sind dann sogar etwas hübscher oder laufen besser, wie Nintendo in einem aktualisierten Beitrag verrät.

Im Falle von The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom wussten wir bereits, dass sie spezielle Switch 2-Versionen erhalten. Allerdings müsst ihr dafür auch mitunter in die Tasche greifen. Andere Spiele wiederum erhalten ein Update kostenlos – welche genau und wie die Verbesserungen ausfallen, fassen wir für euch zusammen.

Genauer gesagt erhalten am 5. Juni, dem Releasetag der Nintendo Switch 2, zwölf ausgewählte Switch-Spiele ein kostenloses Update. Diese könnt ihr, sobald ihr euch mit dem Internet verbunden habt, jeweils separat für jeden einzelnen Titel herunterladen. Die Verbesserungen fallen je nach Game recht unterschiedlich aus.

Freuen dürft ihr euch besonders bei Pokémon Karmesin und Purpur, die bislang nicht gerade für ihre saubere und flüssige Performance bekannt sind. Auf der Nintendo Switch 2 soll es besser werden: Der japanische Milliarden-Konzern verspricht eine hübschere Darstellung und „flüssigere Bewegungsabläufe“. Ob sogar bis zu 60 Bilder pro Sekunde möglich sind? Wissen wir noch nicht, wäre aber allemal ein riesiger Schritt.

Lesetipp: Wie gut ist die Nintendo Switch 2? Wir durften sie schon ausprobieren

Neben den beiden genannten Pokémon-Spielen erhalten auch diese Games noch kostenlose Verbesserungen:

New Super Mario Bros. U Deluxe – Verbesserte Bildqualität

– Verbesserte Bildqualität Super Mario Odyssey – Verbesserte Bildqualität, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität

– Verbesserte Bildqualität, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Verbesserte Bildqualität, flüssigere Bewegungsabläufe, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität

– Verbesserte Bildqualität, flüssigere Bewegungsabläufe, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Verbesserte Bildqualität und Unterstützung von HDR

– Verbesserte Bildqualität und Unterstützung von HDR The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Verbesserte Bildqualität und Unterstützung von HDR

– Verbesserte Bildqualität und Unterstützung von HDR Captain Toad: Treasure Tracker – Verbesserte Bildqualität, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität

– Verbesserte Bildqualität, Unterstützung von HDR und GameShare-Kompatibilität ARMS – Verbesserte Bildqualität, flüssigere Bewegungsabläufe und Unterstützung von HDR

– Verbesserte Bildqualität, flüssigere Bewegungsabläufe und Unterstützung von HDR Big Brain Academy: Kopf an Kopf – GameShare-Kompatibilität

– GameShare-Kompatibilität 51 Worldwide Games – GameShare-Kompatibilität

– GameShare-Kompatibilität Spielestudio – Verbesserte Bildqualität und Unterstützung des Maus-Modus

Erwähnenswert bleibt, dass die Liste aller Voraussicht nach noch nicht final ist beziehungsweise erst einmal nur den Start der Nintendo Switch 2 abdeckt. In Zukunft könnten noch weitere Spiele ein kostenloses Update erhalten, um auf der neuen Konsole besser auszusehen beziehungsweise zu laufen.

Third-Party-Herstellern ist es übrigens selbst überlassen, ob sie Updates bereitstellen, egal ob kostenpflichtig oder per Gratis-Download. Für Hogwarts Legacy müsst ihr auf der Nintendo Switch 2 etwa zehn Euro hinlegen.

Quelle: Nintendo