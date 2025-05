Nintendo Switch 2: Kostenlose Upgrades – Fans in Sorge wegen eines unscheinbaren Details

Dass eine ganze Reihe an bereits erschienenen Spielen ein Update für die Nintendo Switch 2 erhält, war zwar anzunehmen, doch jüngst bestätigte der japanische Entwickler noch einmal, um welche es sich dabei genau handeln wird. Dabei sorgen vor allem zwei Upgrades für Sorge bei den Fans.

Überwiegend handelt es sich zwar um Verbesserungen, von denen auszugehen war – beispielsweise ein dringend benötigter Boost der Framerate und der Auflösung von Pokemon Karmesin und Purpur oder eine visuelle Politur inklusive HDR-Support für Super Mario Odyssey. Bei anderen Vertretern herrschen jedoch Zweifel und Ungewissheit vor.

Nintendo Switch 2: Upgrades für zwei Zelda-Spiele – doch die lassen Fans in Sorge

Gleich zwölf Spiele freuen sich über kostenlose Nintendo Switch 2-Upgrades – darunter auch The Legend of Zelda: Link’s Awakening und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Beide sollen von optimierten Visuals für die kommende Konsolengeneration profitieren, ebenfalls sollen Hyrules Heldinnen und Helden HDR-Unterstützung erfahren. Doch von einem Power-Schub für die Performance oder einem Boost der Bildrate ist bisweilen nichts zu lesen.

Beide Titel leiden auf der ursprünglichen Switch unter ähnlichen Problemen, die vor allem von häufigen Einbrüchen der Bildrate begleitet werden. Eine Priorität bei der Verbesserung beider Spiele also für Nintendo – die allerdings keinerlei Erwähnung findet. Genau dies ist der springende Punkt, der zu Bedenken bei den Liebhaberinnen und Liebhabern von Link und Co. führt. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die fragile Framerate trotzdem mit den Upgrades für die Switch 2 verbessert, selbst wenn dies nicht ausgeschrieben wird (via Nintendolife).

Hierbei kommt der Vergleich mit anderen Titeln gelegen: ARMS soll einen Schub der Framerate erhalten, mit dem die 30 FPS-Performance während des Splitscreens vermutlich auf 60 FPS hochgeschraubt werden kann. Auch Bowser’s Fury läuft bei 30 FPS im Handheld-Modus, womit durchaus vorstellbar ist, dass Nintendo auch diesen Titel auf die 60 Bilder pro Sekunde drückt. Link’s Awakening und Echoes of Wisdom zielen ohnehin auf die magische Grenze der 60 FPS ab – mit dem Problem, diese nicht oft zu erreichen.

Eine signifikante Steigerung wie bei den zuvor genannten Titeln gibt es also ganz einfach nicht zu vermelden, stattdessen könnten die technischen Spezifikationen der Switch 2 aber für eine stabilere Leistung beider Games garantieren. Die Erhöhung der Bildrate würde lediglich falsche Erwartungen schüren und eine wesentlich höhere FPS-Zahl voraussetzen. Wie sich das Ganze letzten Endes verhält, lässt sich bisweilen natürlich nicht felsenfest sagen. Genaueres wissen wir dann spätestens am 5. Juni, wenn die Nintendo Switch 2 endlich ihre frischgebackenen Besitzerinnen und Besitzer erreichen soll.

