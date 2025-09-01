Nintendo Switch 2: Kostenloses Upgrade für verrückten Shooter – Das steckt in der neuen Version

Auf der Nintendo Switch 2 erscheinen nicht nur exklusive Nintendo-Spiele oder allgemein solche, die zu fordernd für die Vorgängerkonsole waren – viele Titel bekommen auch Upgrades, die das Spielerlebnis auf dem neuen Handheld-Hybriden verbessern.

So reiht sich der bizarre Shooter High on Life in die Liste der Spiele ein, die ein Switch 2-Upgrade bekommen – und das sogar gratis. Dabei profitiert der Titel auch noch von einer ganz neuen Mechanik.

High on Life mit grafischen Verbesserungen auf der Nintendo Switch 2

High on Life – ein Muss für Rick & Morty-Fans – ist in diesem Jahr erst für die Nintendo Switch erschienen und schon folgt das kostenlose Upgrade für alle, die das Spiel und eine Switch 2 besitzen. Wie man von einem solchen Port auf die neueste Konsole im Spielekosmos erwarten sollte, dürft ihr mit verbesserten Texturen, einer flüssigeren Framerate und besserer Auflösung rechnen.

Der wahre Clou zeigt sich jedoch in der Steuerung: So könnt ihr für High on Life jetzt die Maus-Funktion der Nintendo Switch 2-Joy Cons nutzen – ein optimiertes Shooter-Erlebnis also und für viele sicherlich die präferierte Möglichkeit, wie man ein solches Spiel zocken sollte.

Lesetipp: Unser Test zu High on Life

High on Life besticht vor allem durch seinen derben Humor und den grellbunten, überzeichneten und oft unnötig expliziten Stil, den Fans von Rick & Morty kennen und lieben. Dessen Schöpfer Justin Roiland ist auch maßgeblich an der Entstehung des Shooters beteiligt gewesen. Im Fokus stehen dabei eure Waffen, die euch ständig zulabern – aber auch bizarre Charaktere und ein Füllhorn an Meta-Gags und namhaften Synchronsprecher*innen. Ein zweiter Teil ist für Freitag, den 13. Februar 2026 angekündigt.

Das kostenlose Nintendo Switch 2-Upgrade für High on Life kann ab sofort heruntergeladen werden und wird 21,8 Gigabyte auf eurem Speicher belegen. Kostenlose Upgrades für Nintendo-Titel gibt es unter anderem für Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom; andere Entwicklungsstudios bieten diesen Service beispielsweise für das Metroidvania Shadow Labyrinth oder das Open World-Survival No Man’s Sky.

Quelle: NintendoLife