Nintendo Switch 2: Lang ersehnter Einblick in Fan-Favoriten – „Warum haben sie es so lange versteckt?“

Was haben Metroid Prime-Fans nicht alles durchmachen müssen in der Vergangenheit. Die quälend lange Wartezeit, bis im Rahmen der Switch 2-Präsentation endlich Bilder zu Metroid Prime 4: Beyond zu sehen waren; dann die Hoffnungen noch auf einen Release im Jahr 2025 sowie mehr Infos über das Spiel.

Nach einem ersten Teaser vorige Woche wurde das Flehen jetzt erhört: Ein über sieben Minuten langer Überblickstrailer für die Nintendo Switch 2-Version von Metroid Prime 4 holt die Fans jetzt, rund drei Wochen vor Release, endgültig ab.

Metroid Prime 4: Beyond mit siebenminütigem Overview-Trailer

Was wurde nicht alles gejammert über die Nintendo Direct-Präsentationen in den vergangenen Wochen und Monaten. Selbst der Super Mario Galaxy-Film hat eine bekommen, Kirby AirRiders sogar zwei. Die galaktische Kopfgeldjägerin Samus Aran schaute jedoch bisher in die Röhre, dabei gilt Metroid Prime 4: Beyond als das vielleicht meisterwartete Nintendo-Spiel unserer Zeit. Jetzt können sie sich im neuen Gameplay-Übersichtstrailer einen tieferen Einblick verschaffen.

Wenn auch ihr das tun wollt, dann schaut dieses Video:

Der unbekannte Planet Viewros mit seinen unterschiedlichen Biomen erwartet euch und Heldin Samus Aran mit Schauplätzen wie einem gefrorenen Labor, einem überwucherten Dschungel oder einer Fabrik im Inneren eines Vulkans. Dank des Scanner-Visors kann Samus die Umgebung näher unter die Lupe nehmen und erfährt somit mehr über die Welt und ihre Geschichte.

Neben Lenkraketen und Gegnerfokus verfügt Samus natürlich auch wieder über die klassische Fähigkeit Morph Ball, mit der sie durch enge Höhlensysteme rollen kann. Zu den neuen Gadgets zählen unter anderem ein Schuss, der mit Gedankenkraft gesteuert wird, sowie ein Handschuh mit telekinetischen Kräften – und natürlich das Motorrad Vi-O-La, das euch über den Planeten trägt.

Nicht nur Lob für Metroid Prime 4

„Es sieht so gut aus; ich kann es nicht glauben“, staunt thehood98 auf Reddit. „Warum haben sie das so lange versteckt? Es ist wirklich beeindruckend.“ Auch mr_wolf8 reibt sich die Augen: „Ein Nintendo-Spiel mit 120 FPF ist wahnsinnig.“ Allerdings gibt es auch nicht ausschließlich Lob. „Es ist eine Enttäuschung auf der Switch 2, weil Nintendo es immer mit dem Hintergedanken gemacht hat, dass es auch auf der ersten Switch läuft“, so MX010. „Sie konnten nicht voll auf die Grafikmöglichkeiten der Switch 2 gehen.“ User*in mehigh meint, „es sieht sehr langweilig und repetitiv aus“.

Nur zwei Tage vor Metroid Prime 4: Beyond, das am 4. Dezember für Nintendo Switch 2 und seinen Vorgänger erscheint, wird für die Konsole eine aufgefrischte Version von Red Dead Redemption aufschlagen.

