Nintendo Switch 2: Lang ersehntes Feature für Zelda-Hits – aber mit einem Haken

Die beiden Zelda-Spiele Breath of the Wild und Tears of the Kingdom werden eine Nintendo Switch 2-Edition bekommen. Mit diesem Upgrade sind die beiden Open World-Adventure-Erfolge nicht nur mit höherer Auflösung und Framerate spielbar, sondern bekommen auch inhaltliche Updates.

Diese äußern sich leider nicht in neuen Quests oder Story-Erweiterungen, sondern mehr in kleinen Spielereien und Quality of Life-Verbesserungen. Bei einem Detail dürften Fans jedoch aufhorchen: Die täglichen Belohnungen haben es teilweise in sich.

Nintendo Switch 2 und The Legend of Zelda: Ein neues Spielgefühl?

Ja, richtig gelesen, es wird tägliche Boni in den beiden Open World-Spielen von The Legend of Zelda für die Nintendo Switch 2 geben. Verbunden ist das ganze mit der App Zelda Notes, über die ihr im Spiel ganz neue Möglichkeiten bekommt. So könnt ihr euch zu bestimmten Punkten wie Schreinen und versteckten Krogs navigieren lassen, Errungenschaften für zurückgelegte Strecke und gesammelte Rubine erzielen oder eure Spielstatistiken einsehen.

In diesem Video bekommt ihr Einblicke ins Gameplay mit den überarbeiteten Zelda-Spielen sowie Zelda Notes:

Das tägliche Bonusprogramm versorgt euch zusätzlich mit nützlichen Items, die ihr im Spiel einsetzen könnt; das geht von Mahlzeiten mit Kühlungs- oder Blitzresistenz-Effekt über die maximale Wiederherstellung eurer Energie bis hin zu einem Goodie, das für die Spiele völlig neuartig ist. Wie in dem Bonus-Glücksrad zu erkennen (bei Minute 9:58), könnt ihr mit einem Gewinn anscheinend euer komplettes Equipment reparieren.

Einer der größten Kritikpunkte bei Breath of the Wild war die begrenzte Haltbarkeit von Hiebwaffen, Schilden und Bögen. Das erforderte ein gewisses Inventarmanagement: Starke Waffen oder etwa jene mit Eis- oder Feuereffekt lieber für fordernde Kämpfe aufbewahren und normale Keulen und Schwerte in den Alltagsscharmützeln nutzen. Dennoch blinkte alle naselang der Hinweis „Deine Waffe zerbricht gleich“ auf.

Mit dem neuen Bonus-Buff könntet ihr euch so beispielsweise in Tears of the Kingdom noch länger an selbst kreativ zusammengebauten Waffen erfreuen oder in Breath of the Wild seltenen Fundstücken wie dem Elektro-Großschwert oder Windklingen. Worauf ihr in den Nintendo Switch 2-Editionen der Zelda-Spiele leider verzichten müsst, lest ihr hier.

