Nintendo Switch 2: Lang erwarteter Mario-Ableger bereits in Entwicklung? Darum sind sich Fans jetzt sicher

Ein 3D-Abenteuer, in das ein Protagonist aus Nintendos Super Mario-Kosmos verwickelt ist, bekommen wir bereits in Kürze geliefert: Donkey Kong Bananza. Dieser Umstand hat in der Community die Sorge ausgelöst, dass der titelgebende Affe seinen früheren Rivalen, Klempner Mario, fürs Erste in der Sparte ablöst.

Doch nun dreht sich der Spieß um, denn neueste Informationen über die Hintergründe der Entwicklung von Bananza lassen Fans darauf schließen, dass hinter den Kulissen schon an einem Nachfolger zu Mario Odyssey geschraubt wird.

Donkey Kong Bananza: Mit Mario Odyssey-Team aber ohne den Produzenten – Ein Indiz?

Donkey Kong Bananza hat sich schon recht früh den Ruf als inoffizieller Lückenfüller für ein fehlendes Sequel zu Super Mario Odyssey, dem letzten 3D-Mario aus 2017, aufgebaut. Gefestigt wurde dieser dadurch, dass man verriet, dass das Team des älteren Titels tatsächlich auch an Bananza die Finger mit im Spiel hat. Kenta Motokura, mitverantwortlich für Odyssey und Super Mario 3D World, fungiert für das Donkey Kong-Spiel selbst als Produzent. Die Idee an sich stammt laut Informationen die IGN vorliegen sogar von Yoshiaki Koizumu, welcher Odyssey produziert hat. Deutlicher könnten die Verbindungen kaum sein.

Aber warum hat Koizumi dann nicht eigentlich selbst bei Bananza mitgewerkelt, sondern sein Team mit dieser Aufgabe betreut? Genau diese Frage ist, deren mögliche Antwort Fans gerade auf ein neues 3D-Mario hoffen lässt. „Der Fakt das Koizumi […] nicht bei Bananza involviert ist, ist Beweis genug dafür, dass sich ein eigenständiges 3D-Mario in Entwicklung befindet und Bananza nicht gedacht ist, um Marios Platz einzunehmen“, lautet die Schlussfolgerung von Twitter-Nutzer*in BiggieNephew.

Oder ist der Ball noch gar nicht im Rollen?

Schwer vorstellbar allerdings, dass Koizumi sich mit einer völlig anderen Gruppe an Entwickler*innen zusammengeschlossen hat, um Mario wieder in die dritte Dimension zu bringen, und nicht auf seine erfahrenen Kolleg*innen setzt – es sei denn man hat sich aufgespalten oder zwei Spiele gleichzeitig balanciert. Da der aktuelle Donkey Kong-Titel wohl sofort nach Odyssey losgetreten wurde und ursprünglich auch für die erste Switch erscheinen sollte, wirkt es jedoch wahrscheinlicher, dass Verzögerungen das Team aufgehalten haben und erst nach dem Release von Bananza wieder für neue Projekte Platz besteht.

So oder so sollte es noch ein Weilchen dauern, bis der ikonische Klempner sich erneut in 3D blicken lässt. Falls die optimistischen Fans Recht behalten, könnte dass allerdings eher früher als später passieren. Was Wirklichkeit sein wird, bleibt wie immer abzuwarten. In der Zwischenzeit erfüllt die Rolle als 3D-Vertreter Donkey Kong Bananza, für manche sogar schon vor dem eigentlichen Release.

Quellen: IGN, Twitter / @BiggieNephew, Reddit r/totallyswtiched